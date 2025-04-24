PORTER x CLASSICO首度聯名 推出3款風格墨鏡

PORTER INTERNATIONAL推出眼鏡配件，在品牌25周年之際，首度攜手台灣時尚眼鏡品牌CLASSICO，聯名系列共推出三款設計風格眼鏡，包括復古膠框墨鏡、仿舊風格鈦金屬墨鏡，以及CLASSICO經典C22款的前掛式圓框墨鏡。

PORTER INTERNATIONAL x CLASSICO聯名系列，「膠框墨鏡」重新詮釋經典品味，矚目的份量感透過超厚板材立體裁切與圓潤邊角打磨，可修飾臉型線條，有黑色、綠色及玳瑁色三種色系，滿足搭配的多樣性。

這次聯名打造的獨家開發款「鈦金屬墨鏡」，採用輕盈鈦金屬材質搭配半透明鏡片，兼具復古感與現代設計巧思。黑色款搭配黑色鏡片，展現低調魅力；銀色款搭配藍色鏡片，為造型注入亮眼的氣氛。

融合CLASSICO經典熱賣款C22設計，以全新之姿推出「前掛式圓框墨鏡」，此款靈感源自老式試鏡架，結合可拆卸有色鏡片設計，7mm厚度的正圓框型營造出強烈的幾何美感與復古風格，可拆卸的設計可轉化為無框眼鏡，為配戴者提供靈活選擇。

此外,PORTER也推出專為這次聯名眼鏡設計的NEW HEAT斜背包，專為眼鏡等隨身物品提供安全防護性收納。包款採用拉鍊式開闔設計，內置平口夾層與立體袋蓋式夾層，搭配絨布內層。凡購買眼鏡即可以加購價2,950元(原價3,950元)入手。