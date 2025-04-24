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RIMOWA推季節新色「石榴紅、仙踪綠」 呈現大自然生命力
RIMOWA Essential系列推出兩款全新季節性色彩：Granada石榴紅與Verde仙踪綠，展現春夏大自然蓬勃的生命力，即起於全台RIMOWA專門店限量發售。
Verde的色彩靈感來自植物龍舌蘭乳白色的橫切面，展現充滿活力的綠意，也有如植物、樹梢初綻的新葉。Granada是一款受熟成石榴啟發的暗粉色，奇特的魅力散發迷人濃郁。兩款季節新色鮮明的色彩，有如激勵著走向探索世界的旅程，陪伴旅者旅途的每一步。
Essential系列以聚碳酸酯製成，從手把、拉鍊、徽章到滾輪底托皆經過精心配色，打造箱身一致的色彩效果。同時行李箱也充滿精緻細節，包括無段式伸縮拉桿、萬向輪系統、TSA海關鎖，隨附的皮革行李吊牌。內部設有全拉鍊隔層，還有一個大網狀拉鍊口袋，可提供額外存儲空間。RIMOWA的可調節式隔板位於另一側，可多功能、有秩序的收納攜帶隨行物品。依不同尺寸售價30,500元至48,400元。
RIMOWA這次推出的旅行配件同步推出新色Granada石榴紅，與Essential系列相互呼應，組成色彩協調的旅遊套裝，展現一致美學。旅行配件系列包括：三折盥洗包內部設有多功能分隔，讓隨身物品井然有序；Packing Cube收納包大中小三種尺寸，採用防水尼龍材質，輕巧實用方便分類收納衣物。
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