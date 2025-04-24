快訊

黃呂錦茹「捉放曹」是否羈押？台北地院訂明上午10時開庭

政院4100億特別預算「僅930億因應美關稅」 黃國昌：別愚弄台灣人

俄大規模空襲！基輔遭致命攻擊至少9死63傷 澤倫斯基急返烏國

聽新聞
0:00 / 0:00

RIMOWA推季節新色「石榴紅、仙踪綠」 呈現大自然生命力

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
RIMOWA Essential系列推出兩款全新季節性色彩：Granada石榴紅與Verde仙踪綠。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列推出兩款全新季節性色彩：Granada石榴紅與Verde仙踪綠。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列推出兩款全新季節性色彩：Granada石榴紅與Verde仙踪綠，展現春夏大自然蓬勃的生命力，即起於全台RIMOWA專門店限量發售。

Verde的色彩靈感來自植物龍舌蘭乳白色的橫切面，展現充滿活力的綠意，也有如植物、樹梢初綻的新葉。Granada是一款受熟成石榴啟發的暗粉色，奇特的魅力散發迷人濃郁。兩款季節新色鮮明的色彩，有如激勵著走向探索世界的旅程，陪伴旅者旅途的每一步。

Essential系列以聚碳酸酯製成，從手把、拉鍊、徽章到滾輪底托皆經過精心配色，打造箱身一致的色彩效果。同時行李箱也充滿精緻細節，包括無段式伸縮拉桿、萬向輪系統、TSA海關鎖，隨附的皮革行李吊牌。內部設有全拉鍊隔層，還有一個大網狀拉鍊口袋，可提供額外存儲空間。RIMOWA的可調節式隔板位於另一側，可多功能、有秩序的收納攜帶隨行物品。依不同尺寸售價30,500元至48,400元。

RIMOWA這次推出的旅行配件同步推出新色Granada石榴紅，與Essential系列相互呼應，組成色彩協調的旅遊套裝，展現一致美學。旅行配件系列包括：三折盥洗包內部設有多功能分隔，讓隨身物品井然有序；Packing Cube收納包大中小三種尺寸，採用防水尼龍材質，輕巧實用方便分類收納衣物。

Packing Cube收納包新色Granada石榴紅，有大中小三種尺寸。圖／RIMOWA提供
Packing Cube收納包新色Granada石榴紅，有大中小三種尺寸。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列全新季節性色彩Verde仙踪綠。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列全新季節性色彩Verde仙踪綠。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列全新季節性色彩Granada石榴紅。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列全新季節性色彩Granada石榴紅。圖／RIMOWA提供
RIMOWA旅行配件同步推出新色Granada石榴紅。圖／RIMOWA提供
RIMOWA旅行配件同步推出新色Granada石榴紅。圖／RIMOWA提供

收納 行李箱 配件

延伸閱讀

De Beers濃彩藍鑽領銜20億鑽石登台 設計向大自然致敬

台東男偷看護理師爬到花台上「打手槍」 法院判無罪

路跑／支持環境永續 台日跑友比一比

首爾最美新地標！「南山天空森林步道」預計這時開放　全新「5大亮點」搶先曝光

相關新聞

SOGO母親節4月26日登場飆高回饋 買精品集中首6日下手

近來國際局勢變動讓消費市場充滿挑戰，迎接上半年最重要的母親節大檔，遠東SOGO做好準備、做出高回饋應戰，4月26日起至5...

PORTER x CLASSICO首度聯名 推出3款風格墨鏡

PORTER INTERNATIONAL推出眼鏡配件，在品牌25周年之際，首度攜手台灣時尚眼鏡品牌CLASSICO，聯名...

RIMOWA推季節新色「石榴紅、仙踪綠」 呈現大自然生命力

RIMOWA Essential系列推出兩款全新季節性色彩：Granada石榴紅與Verde仙踪綠，展現春夏大自然蓬勃的...

台北信義區最美打卡點！ 梵克雅寶期間限定藝術外牆

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）攜手法國新銳藝術家Alexandre Benjamin Navet迎接春...

王淨賞LV工藝展為愛犬物色豪宅 大秀上見「她」秒變小粉絲

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自2025年4月24日至5月4日於瓶蓋工廠台北製造所舉辦「Savoir ...

輕奢母親節饗宴！星廚林明健獻藝 點餐再送舒眠噴霧

迎接五月母親節，由米其林星廚林明健（Chef Kin）掌勺的全新輕奢餐廳「Golden」，特別獻上法式經典料理「千層酥皮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。