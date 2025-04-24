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台北信義區最美打卡點！ 梵克雅寶期間限定藝術外牆

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆夜間景色。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆夜間景色。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）攜手法國新銳藝術家Alexandre Benjamin Navet迎接春意盎然的季節，自即日起至6月1日止，為微風信義旗艦店外牆換上新裝，在光影襯托下如夢似幻，彷彿色彩與花朵交織的春日仙境。

此次外牆藝術裝置延續世家對自然的讚頌與藝術精神，融合Navet獨具風格的創作語彙，以色彩斑斕的粉蠟筆筆觸與手繪拼貼手法構築春日花卉的歡愉姿態。花朵姿態各異、朝氣蓬勃，自淡綠色柵欄間悠然探出，彷彿在城市喧囂中悄然綻放一抹童話般的浪漫。

Alexandre Benjamin Navet畢業於法國國立高等工業設計學院（ENSCI），擅長以鮮明色彩與透視結構創造沉浸式氛圍。2017年，他因榮獲梵克雅寶贊助的Design Parade Toulon設計大獎而嶄露頭角，隨後成為巴黎裝置藝術博物館Galerie d’Actualités首位受邀創作的藝術家，並自2020年開始與梵克雅寶展開合作。

Lucky Spring吊墜，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙，13萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring吊墜，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙，13萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Butterflies系列。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Butterflies系列。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花手鍊，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，87,500元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花手鍊，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，87,500元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，5枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，18萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，5枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，18萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，23萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，23萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花耳環，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，15萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花耳環，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，15萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring吊墜與手鍊，閉起翅膀的瓢蟲與張開翅膀的瓢蟲。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring吊墜與手鍊，閉起翅膀的瓢蟲與張開翅膀的瓢蟲。圖／梵克雅寶提供
藝術家Alexandre Benjamin Navet。圖／梵克雅寶提供
藝術家Alexandre Benjamin Navet。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，5枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，18萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring手鍊，5枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，18萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring胸針，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，26萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring胸針，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，26萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花手鍊，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，87,500元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring梅花手鍊，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝，87,500元。圖／梵克雅寶提供
藝術家Alexandre Benjamin Navet。圖／梵克雅寶提供
藝術家Alexandre Benjamin Navet。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店櫥窗。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店櫥窗。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring長項鍊，15枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，62萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring長項鍊，15枚墜飾，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，62萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆夜間景色。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆夜間景色。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆。圖／梵克雅寶提供
藝術家Alexandre Benjamin Navet。圖／梵克雅寶提供
藝術家Alexandre Benjamin Navet。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，23萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring Between the Finger指間戒，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，23萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring吊墜，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙，13萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring吊墜，張開翅膀的瓢蟲，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓及縞瑪瑙，13萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring梅花吊墜、指間戒、與手鍊。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Spring梅花吊墜、指間戒、與手鍊。圖／梵克雅寶提供

法國 藝術家 裝置藝術

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