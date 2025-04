台北信義區最美打卡點！ 梵克雅寶期間限定藝術外牆

梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)攜手法國新銳藝術家Alexandre Benjamin Navet迎接春意盎然的季節,自即日起至6月1日止,為微風信義旗艦店外牆換上新裝,在光影襯托下如夢似幻,彷彿色彩與花朵交織的春日仙境。

此次外牆藝術裝置延續世家對自然的讚頌與藝術精神,融合Navet獨具風格的創作語彙,以色彩斑斕的粉蠟筆筆觸與手繪拼貼手法構築春日花卉的歡愉姿態。花朵姿態各異、朝氣蓬勃,自淡綠色柵欄間悠然探出,彷彿在城市喧囂中悄然綻放一抹童話般的浪漫。