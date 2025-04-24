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王淨賞LV工藝展為愛犬物色豪宅 大秀上見「她」秒變小粉絲

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使王淨與婁峻碩出席路易威登2025 Savoir Rêver典藏工藝展。記者王聰賢／攝影
品牌大使王淨與婁峻碩出席路易威登2025 Savoir Rêver典藏工藝展。記者王聰賢／攝影

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自2025年4月24日至5月4日於瓶蓋工廠台北製造所舉辦「Savoir Rêver典藏工藝展」。本次展覽結合全新硬箱、全亞洲首度曝光的全新家居系列Home Collection、Objets Nomades生活藝術風格傢俱、Les Petits Nomades家居擺飾系列、珍稀皮革臻品、頂級珠寶暨腕表系列，共有3000多種品項，可以說是歷年來展品數量最豐富的一次。

品牌大使王淨與男星婁峻碩都特別出席了這次的展覽。去年才圓夢搭上熱氣球旅行的王淨，一看到展場的Monogram花朵的發光熱氣球心情格外感動，她還分享了首次與Lisa和心儀女演員瑟夏羅南（Saoirse Ronan）看秀時的小粉絲心情。心心念念愛犬「勘吉」的她，這次一眼就相中Kennel Trunk狗屋硬箱，而由設計師Cristián Mohaded以品牌經典Steamer包為靈感的Noé檯燈，則讓她相當驚艷。熱愛家具的婁峻碩則希望能在家裡騰出空間再收一張最新的Collar單椅，這次首度來台的葡萄酒和清酒硬箱新品也都是他很有興趣的主題硬箱。

●展覽空間匯聚各種旅行場景

展場空間設計靈感來自路易威登旅行的精神。以郵輪旅行風光打造的「揚帆啟航」主題區，展示珍稀皮革女包、高級訂製禮服、經典高級珠寶系列、Objets Nomades生活藝術風格傢俱以及多款女士硬箱。經過熱氣球區之後進入展演村上隆藝術聯名的櫻花圖案硬箱、全新家居系列Home Collection、餐桌藝術系列與Objets Nomades生活藝術風格傢俱的「淬鍊工藝」主題區，還有Asnières工坊工匠現場示範硬箱製作。

跨過19世紀法國火車站，是午夜藍的「菲董列車」主題區除了搶先曝光2025秋冬男裝系列，還有男士訂製Rarex系列、珍稀皮革男包、男士硬箱等。「頂級珠寶暨腕表」主題區設計靈感來自豪華的東方快車設計；，呈現多款首次登台的新作，「寰宇驛站」主題區則展示高級下午茶硬箱、調酒硬箱等。

●台灣限定款「螭虎」圖騰硬箱

本次台灣限定手繪硬箱以「螭虎啟程，金箔路易，箱行威登」為題，採用台灣傳統彩繪紋樣「螭虎」，也是品牌硬箱首度以金箔工藝打造，耗時200小時製作，呈現「螭虎爐」的祥瑞意象與Monogram圖騰，設計充滿吉祥喜氣。

本次全新登台的硬箱新品中，內含四款Capucines Nano珍稀皮革提包的Capucines Nano收藏硬箱令人眼睛一亮，全球限量24只，內層首度採用灰色，內含從未提供訂製的Nano尺寸撒哈拉天然鱷魚Capucines包；致敬日本文化的Malle Sake清酒硬箱及Malle Ceremonie Matcha抹茶茶道硬箱、以及Malle Vin品酒硬箱則是針對特定喜好的藏家打造，與村上隆藝術聯名的各式硬箱則裝飾了迷人的櫻花圖案。

而米蘭設計週甫發布的全新家居系列Home Collection也於此全亞洲首度曝光，涵蓋Objets Nomades、Signature Collection系列（家具與燈具）、Decoration（家飾精品與紡織品）、餐桌藝術及遊戲等。珍稀皮革包款中，全新女士鱷魚飾面「撒哈拉金屬玫瑰金Sahara Metallic Rose Gold」捕捉了春天落日沉入沙丘的美麗景色。

腕表部分則可親見今年推出的全新腕表如Tambour Taiko Spin Time、Tambour Convergence等。以19世紀法國歷史為靈感的史詩級巨作Awakened Hands, Awakened Minds頂級珠寶系列第二篇章則有《Phenomenal非凡》、《Séduction誘惑》、《Victoire勝利》三大主題首度來台，也是展覽不容錯過的鑑賞亮點。

路易威登2025「Savoir Rêver典藏工藝展」

時間：4月24日至5月4日

地址：台北市南港區南港路二段13號 (瓶蓋工廠台北製造所)

VIP預約制鑑賞

Capucines BB撒哈拉金屬玫瑰金鱷魚皮包款，144萬元。圖／路易威登提供
Capucines BB撒哈拉金屬玫瑰金鱷魚皮包款，144萬元。圖／路易威登提供
Tambour Convergence37毫米鉑金鑲鑽自動腕表，220萬元。圖／路易威登提供
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Malle Vin品酒硬箱，660萬元。圖／路易威登提供
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Signature Collection系列Patrick Jouin設計Perfecto椅子，39萬3,000元。圖／路易威登提供
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台灣限定獨家螭虎手繪硬箱，333萬3,000元。圖／路易威登提供
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品牌大使王淨出席路易威登2025 Savoir Rêver典藏工藝展。記者王聰賢／攝影
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Signature Collection系列Cristián Mohaded設計燈座，38萬7,000元。圖／路易威登提供
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頂級珠寶暨腕表主題區。圖／路易威登提供
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品牌大使王淨與婁峻碩出席路易威登2025 Savoir Rêver典藏工藝展。記者王聰賢／攝影
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Malle Lit Monogram沙發床硬箱，540萬元。圖／路易威登提供
Malle Lit Monogram沙發床硬箱，540萬元。圖／路易威登提供
淬鍊工藝主題區之全新家居系列Home Collection。圖／路易威登提供
淬鍊工藝主題區之全新家居系列Home Collection。圖／路易威登提供
Signature Collection – Patricia Urquila設計Pecora椅子，48萬7,000元。圖／路易威登提供
Signature Collection – Patricia Urquila設計Pecora椅子，48萬7,000元。圖／路易威登提供
婁峻碩出席路易威登2025 Savoir Rêver典藏工藝展。記者王聰賢／攝影
婁峻碩出席路易威登2025 Savoir Rêver典藏工藝展。記者王聰賢／攝影
艾菲爾鐵塔之硬箱塔。圖／路易威登提供
艾菲爾鐵塔之硬箱塔。圖／路易威登提供
Signature Collection系列Louis Vuitton Studio設計COLLAR椅子，32萬4,000元。圖／路易威登提供
Signature Collection系列Louis Vuitton Studio設計COLLAR椅子，32萬4,000元。圖／路易威登提供
揚帆啟航主題區之台灣限定手繪螭虎硬箱。圖／路易威登提供
揚帆啟航主題區之台灣限定手繪螭虎硬箱。圖／路易威登提供
淬鍊工藝主題區之全新家居系列Home Collection。圖／路易威登提供
淬鍊工藝主題區之全新家居系列Home Collection。圖／路易威登提供
火車月台候車造景。圖／路易威登提供
火車月台候車造景。圖／路易威登提供
菲董列車男士主題區。圖／路易威登提供
菲董列車男士主題區。圖／路易威登提供
Malle Sake清酒硬箱，675萬元。圖／路易威登提供
Malle Sake清酒硬箱，675萬元。圖／路易威登提供
品牌大使王淨出席路易威登2025 Savoir Rêver典藏工藝展。記者王聰賢／攝影
品牌大使王淨出席路易威登2025 Savoir Rêver典藏工藝展。記者王聰賢／攝影
Monogram花朵發光熱氣球與經典硬箱裝置。圖／路易威登提供
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萬花筒多面櫥櫃The Kaleidoscope Cabinet，515萬元。圖／路易威登提供
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菲董列車男士主題區。圖／路易威登提供
菲董列車男士主題區。圖／路易威登提供
揚帆啟航主題區。圖／路易威登提供
揚帆啟航主題區。圖／路易威登提供
Malle Ceremonie Matcha抹茶茶道硬箱，338萬元。圖／路易威登提供
Malle Ceremonie Matcha抹茶茶道硬箱，338萬元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami Malle Pyramide彩色Monogram硬箱塔，70萬5,000元。圖／路易威登提供
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展覽入口區。圖／路易威登提供
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王淨 珠寶 設計師

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