輕奢母親節饗宴！星廚林明健獻藝 點餐再送舒眠噴霧

迎接五月母親節，由米其林星廚林明健（Chef Kin）掌勺的全新輕奢餐廳「Golden」，特別獻上法式經典料理「千層酥皮焗馬頭魚、菠菜香草瑞可塔起司、烤時蔬和甜椒醬」，以繁複工藝與鮮美滋味，向母愛致敬。

這道主廚限定料理，以千層酥皮包裹新鮮馬頭魚，搭配菠菜香草起司醬，融合薄荷、蒔蘿、羅勒、歐芹等多種香草，佐以松子點綴，外型精緻、金黃誘人。外酥內嫩的口感，結合酸香甜椒醬，層次豐富，為母親節餐桌增添儀式感。

5月10、11日母親節活動期間，午晚餐時段凡點選這道千層酥皮焗馬頭魚（售價3,480元+10%），即可獲贈價值1,680元的「PERFUN維納斯星辰舒眠精油空氣織物噴霧」乙瓶（50毫升），內含九種天然精油，為臥室與寢具增添清新舒適氣息，讓媽媽在享用美食後，也能擁有一夜好眠。

這次主廚以精湛技藝與創意，將母親節的溫馨氛圍融入每一道細節，無論是料理本身的細膩層次，還是贈禮的貼心選擇，都展現對母親的感謝與敬意。

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