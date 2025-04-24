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亞洲首發在台北！百富50年臻藏威士忌　全球限量125瓶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Samuel Ross 受百富匠藝與蘇格蘭水域啟發，從蒸餾工藝汲取靈感，創作出沉浸式藝術裝置。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Samuel Ross 受百富匠藝與蘇格蘭水域啟發，從蒸餾工藝汲取靈感，創作出沉浸式藝術裝置。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭百年威士忌品牌百富（The Balvenie）最珍稀的作品之一——「百富50年臻藏系列The Balvenie Fifty Collection - Edition I」，率先於米蘭設計週（Milan Design Week）發表，攜手當今最受矚目的歐洲藝術家 Samuel Ross，共創大型裝置藝術作品《TRANSPOSITION》。亞洲首度品鑑地點選在甫開幕即話題不斷的台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei），於5月10至19日僅限受邀嘉賓參與，已成為高端藏家與藝術圈焦點。

《TRANSPOSITION》由三座高塔結構構成，象徵時間、工藝與元素的交錯流動，並融合百富標誌性的銅壺意象，透過光影與霧氣營造威士忌熟成過程的深邃意境，並以每小時超過五萬公升水流量的動態裝置，象徵威士忌的時間淬煉。於2024年甫獲大英帝國勳章（MBE）殊榮的Samuel Ross表示：「這件作品希望能將百富威士忌一貫經典風味的詮釋、層次與感官魅力具象化。」

「百富50年臻藏系列The Balvenie Fifty Collection - Edition I」全球限量僅125瓶，臻選自1973年起由前首席調酒師 David Stewart MBE於單一歐洲橡木桶全程熟成、蘊藏半世紀的珍貴酒液，並以全手工打造之水晶瓶與異材質嵌合曲面外桶收藏，由現任首席調酒師 Kelsey McKechnie 完成最終釀造，體現百富對手工匠藝的極致堅持。

酒體呈現黑醋栗、糖漬杏桃、雪松與堅果香料交織的複層香氣，入口可感糖漬水果、柔和香草與柑橘清新氣息，餘韻悠長，厚實飽滿，是極具收藏價值的經典之作。每瓶容量700毫升，酒精濃度52.3%，建議售價42,500英鎊，折合新台幣約181萬7,300元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由三座垂直高塔構成的《TRANSPOSITION》，融合光影、霧氣等元素，呈現威士忌在漫長熟成中的動態張力。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由三座垂直高塔構成的《TRANSPOSITION》，融合光影、霧氣等元素，呈現威士忌在漫長熟成中的動態張力。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百富50年臻藏系列」凝聚半世紀匠藝，將熟成工藝昇華為藝術經典。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百富50年臻藏系列」凝聚半世紀匠藝，將熟成工藝昇華為藝術經典。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富攜手當今最受矚目的歐洲藝術家 Samuel Ross跨界合作。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富攜手當今最受矚目的歐洲藝術家 Samuel Ross跨界合作。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全球限量僅125瓶的「百富50年臻藏系列The Balvenie Fifty Collection - Edition I」，選自1973年單一歐洲橡木桶全程熟成，蘊藏半世紀酒液。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全球限量僅125瓶的「百富50年臻藏系列The Balvenie Fifty Collection - Edition I」，選自1973年單一歐洲橡木桶全程熟成，蘊藏半世紀酒液。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 調酒

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