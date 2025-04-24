Delvaux、Marc Jacobs母親節獻好禮 一展夏日活力時尚
五月的第二周即將來臨，由美之心代理的Delvaux與Marc Jacobs相繼推出了母親節推薦商品；其中Delvaux原本即為比利時王室愛用品牌、並嚴選皮革與具辨識度設計聞名，Marc Jacobs則分別加碼鐵盒餅乾、清新的小雛菊花束，並於信義A8、台北復興Sogo兩店接力串聯活動。
屬於入門輕奢價位的Marc Jacobs分別推薦了The Sack Bag皮革肩背包、Dual Bag菱格紋肩背包，以及The Large Tote丹寧拼接大托特包。其中The Sack Bag皮革肩背包與The Large Tote丹寧拼接大托特包都會休閒風格，前者可手提、手勾，輕巧隨身，後者則以拼接的牛仔布呈現紐約大都會的街頭豐沛能量；Dual Bag菱格紋肩背包則選用黑色面料搭配幾何的菱格紋縫線與銀色鏈結，訂價約26,000元、輕奢入手。即日起凡消費滿30,000元、另可獲得限量的鐵盒餅乾，Marc Jacobs的信義A8（4月24至30日）與台北復興Sogo（5月1至6日）則另加贈小雛菊花束，以香氣與好心情、傳遞甜美祝福。
於1829年在比利時布魯塞爾創立的Delvaux，則是從1883年成為了比利時王家供應商，並以高品質皮革、簡約設計與富辨識度的幾何造型為特色。母親節Delvaux台灣並推薦了Brillant PM Surpiqué斑鳩灰、Tempête MM黑色款，以及Pin Swing棉花糖紫等包款。其中Tempête MM擁有從帆船繩索得到靈感轉譯設計的金色扣鎖五金與翻蓋設計，典雅、方正，Pin Swing則有著經典弧形底部宛如木馬搖椅，側邊並有品牌首字母的大寫D字樣。入門單品另推薦了將布魯塞爾廣場建築元素融入設計的Scarf 55 The Grand Place Silk Twill大方巾，選擇以棉花糖紫、奇異果綠為色彩，展現夏日的時尚活力。
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