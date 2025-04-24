快訊

收編怕生浪貓「餵肉泥秒變乖」她直呼撿到天使 眼尖網友卻發現真相不單純

川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

聽新聞
0:00 / 0:00

Delvaux、Marc Jacobs母親節獻好禮 一展夏日活力時尚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Marc Jacobs則分別加碼鐵盒餅乾、清新的小雛菊花束，並於信義A8、台北復興Sogo兩店接力串聯活動。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs則分別加碼鐵盒餅乾、清新的小雛菊花束，並於信義A8、台北復興Sogo兩店接力串聯活動。圖／Marc Jacobs提供

五月的第二周即將來臨，由美之心代理的Delvaux與Marc Jacobs相繼推出了母親節推薦商品；其中Delvaux原本即為比利時王室愛用品牌、並嚴選皮革與具辨識度設計聞名，Marc Jacobs則分別加碼鐵盒餅乾、清新的小雛菊花束，並於信義A8、台北復興Sogo兩店接力串聯活動。

屬於入門輕奢價位的Marc Jacobs分別推薦了The Sack Bag皮革肩背包、Dual Bag菱格紋肩背包，以及The Large Tote丹寧拼接大托特包。其中The Sack Bag皮革肩背包與The Large Tote丹寧拼接大托特包都會休閒風格，前者可手提、手勾，輕巧隨身，後者則以拼接的牛仔布呈現紐約大都會的街頭豐沛能量；Dual Bag菱格紋肩背包則選用黑色面料搭配幾何的菱格紋縫線與銀色鏈結，訂價約26,000元、輕奢入手。即日起凡消費滿30,000元、另可獲得限量的鐵盒餅乾，Marc Jacobs的信義A8（4月24至30日）與台北復興Sogo（5月1至6日）則另加贈小雛菊花束，以香氣與好心情、傳遞甜美祝福。

於1829年在比利時布魯塞爾創立的Delvaux，則是從1883年成為了比利時王家供應商，並以高品質皮革、簡約設計與富辨識度的幾何造型為特色。母親節Delvaux台灣並推薦了Brillant PM Surpiqué斑鳩灰、Tempête MM黑色款，以及Pin Swing棉花糖紫等包款。其中Tempête MM擁有從帆船繩索得到靈感轉譯設計的金色扣鎖五金與翻蓋設計，典雅、方正，Pin Swing則有著經典弧形底部宛如木馬搖椅，側邊並有品牌首字母的大寫D字樣。入門單品另推薦了將布魯塞爾廣場建築元素融入設計的Scarf 55 The Grand Place Silk Twill大方巾，選擇以棉花糖紫、奇異果綠為色彩，展現夏日的時尚活力。

Marc Jacobs則分別加碼鐵盒餅乾、清新的小雛菊花束，並於信義A8、台北復興Sogo兩店接力串聯活動。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs則分別加碼鐵盒餅乾、清新的小雛菊花束，並於信義A8、台北復興Sogo兩店接力串聯活動。圖／Marc Jacobs提供
Delvaux Scarf 55 The Grand Place Silk Twill棉花糖紫色方巾，8,000元。圖／Delvaux提供
Delvaux Scarf 55 The Grand Place Silk Twill棉花糖紫色方巾，8,000元。圖／Delvaux提供
Marc Jacobs 大號Dual Bag，26,000元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 大號Dual Bag，26,000元。圖／Marc Jacobs提供
Delvaux Pin Swing棉花糖紫色款，11萬1,500元。圖／Delvaux提供
Delvaux Pin Swing棉花糖紫色款，11萬1,500元。圖／Delvaux提供
Marc Jacobs The Sack Bag皮革肩背包，22,500元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs The Sack Bag皮革肩背包，22,500元。圖／Marc Jacobs提供

母親節 比利時

延伸閱讀

主顧客回流力挺 宏匯廣場璀璨女王節首周業績傳捷報

幫你搞定母親節蛋糕！金色三麥集團母親節優惠一次看

瓦城五大品牌推母親節套餐 首次攜手 Kiehl's 獻寵媽好禮

肉重700g！日式燒肉「赤虎」推母親節套餐　加碼送布丁

相關新聞

Delvaux、Marc Jacobs母親節獻好禮 一展夏日活力時尚

五月的第二周即將來臨，由美之心代理的Delvaux與Marc Jacobs相繼推出了母親節推薦商品；其中Delvaux原...

韓國旅客暴增 家樂福桂林店推出韓客專屬結帳檯

家樂福因應韓國旅客倍增需求，家樂福桂林店宣布攜手韓國旅行社，於5月正式推出「韓國旅客專屬收銀結帳檯與自助結帳檯」，提供結...

主顧客回流力挺 宏匯廣場璀璨女王節首周業績傳捷報

宏匯廣場璀璨女王節首周吸引主顧客回流，順勢帶動整體買氣，業績成長近三成。宏匯廣場指出，面對上半年最大檔且競爭的「母親節」...

幫你搞定母親節蛋糕！金色三麥集團母親節優惠一次看

母親節蛋糕訂了沒？考量到民眾在母親節訂餐廳、訂蛋糕的焦慮，金色三麥旗下品牌於4月24日至5月11日，在金色三麥餐廳、SP...

翻看所有動態、腦補小劇場....「暈船症量表」妳中幾項？

「暈船」常常不是因為對方真的「對你有多好」，而是你自以為「他有多好」。例如對方若相貌堂堂、有不錯的工作，你就有可能不由自...

瓦城五大品牌推母親節套餐 首次攜手 Kiehl's 獻寵媽好禮

迎接一年一度最溫馨的母親節，各大餐飲集團紛紛推出節慶限定餐點，瓦城泰統集團今年集結旗下瓦城、時時香、1010湘（含食堂）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。