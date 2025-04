Delvaux、Marc Jacobs母親節獻好禮 一展夏日活力時尚

五月的第二周即將來臨,由美之心代理的Delvaux與Marc Jacobs相繼推出了母親節推薦商品;其中Delvaux原本即為比利時王室愛用品牌、並嚴選皮革與具辨識度設計聞名,Marc Jacobs則分別加碼鐵盒餅乾、清新的小雛菊花束,並於信義A8、台北復興Sogo兩店接力串聯活動。

屬於入門輕奢價位的Marc Jacobs分別推薦了The Sack Bag皮革肩背包、Dual Bag菱格紋肩背包,以及The Large Tote丹寧拼接大托特包。其中The Sack Bag皮革肩背包與The Large Tote丹寧拼接大托特包都會休閒風格,前者可手提、手勾,輕巧隨身,後者則以拼接的牛仔布呈現紐約大都會的街頭豐沛能量;Dual Bag菱格紋肩背包則選用黑色面料搭配幾何的菱格紋縫線與銀色鏈結,訂價約26,000元、輕奢入手。即日起凡消費滿30,000元、另可獲得限量的鐵盒餅乾,Marc Jacobs的信義A8(4月24至30日)與台北復興Sogo(5月1至6日)則另加贈小雛菊花束,以香氣與好心情、傳遞甜美祝福。