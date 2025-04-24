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韓國旅客暴增 家樂福桂林店推出韓客專屬結帳檯
家樂福因應韓國旅客倍增需求，家樂福桂林店宣布攜手韓國旅行社，於5月正式推出「韓國旅客專屬收銀結帳檯與自助結帳檯」，提供結帳溝通協助。
家樂福表示，韓國旅客佔桂林店來客數佔桂林店每日三分之一客潮，常常出現結帳區排隊人潮，為讓旅客購物更佳舒適便捷，為此，「家樂福桂林店與韓國知名旅行社HANATOUR（哈拿多樂）合作」，「設立韓國旅客專屬收銀結帳檯與自助結帳檯」，並提供結帳溝通協助。
此服務將於5月正式推出，因應韓國購物人潮，並且於結帳機檯附近設立熱購商品區，例如：噶瑪蘭威士忌、台灣名產、新鮮分切水果、熟食區等，提供一站購足的豐富購物享受。
家樂福指出，由於台灣外客觀光熱潮持續攀升，特別是韓國旅客逐年倍數成長，尤其是位於萬華西門町24小時營業的家樂福桂林店，比較其他分店可能8～9點準備打烊，桂林店才是正忙碌的開始，外客一天的觀光行程，回飯店前大多會來一趟桂林店血拼，不論是零食還是伴手禮一次買足，人潮一路到凌晨4點前都還絡繹不絕。
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