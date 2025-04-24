主顧客回流力挺 宏匯廣場璀璨女王節首周業績傳捷報

宏匯廣場璀璨女王節首周吸引主顧客回流，順勢帶動整體買氣，業績成長近三成。宏匯廣場指出，面對上半年最大檔且競爭的「母親節」，率先於首 11 日（即日起至4月27日）強打大家電限定滿 10,000 送 1,000，刷玉山宏匯聯名實體卡加贈 2,800、大家電高消費門檻滿 100,000 再加贈 2,000 元，全館享最高 15％的回饋策略奏效，促動大家電銷量提升。

宏匯廣場也觀察首週熱門品項為「LG．1310 WashTower 智控洗乾衣機、C4 極緻系列電視螢幕」、「集雅社．HITACHI 電冰箱」、「Garmin．雷達高爾夫訓練儀、vívoactive 6 GPS 智慧腕錶」等，推估商場周遭住家密集，且鄰近高爾夫球場，進而讓生活型家電、智能運動電子產品需求量大增，以及向來在母親節檔期表現亮眼的「日系保養品、女性服飾配件」也受惠愛美經濟和去年度大幅女裝改裝尾勁發威，整體銷售成績不俗。

而母親節即將來臨，宏匯廣場依據首週熱銷業種統整最實用的禮物清單，絕對讓母親大人愛不釋手超滿意，推薦給還在尋尋覓覓搜尋關鍵字找合適禮物的你。即日起至 5月11日（周日）宏匯廣場璀璨女王節不論是採購母親節禮物或是清空願望清單都划算，期間「全館當日累計滿 3,000 元送 300、名品/大家電/健康器材/3C 單筆滿 10,000 元送 500」、指定業種高消加碼「化妝品/香氛累計10,000 送 200、大家電/按摩椅/健康器材單筆 100,000 送 2,000」以及多家銀行寵愛刷卡分期禮讓顧客無痛省荷包。

孝敬媽媽順便考驗自己手氣把大師級按摩椅帶回家的消費者看過來,，璀璨女王節期間超級匯會員只要當日累計 3,000 元就有機會抱走尊寵好禮，像是「FUJI 按摩椅．AI 愛沙發（價值 68,800 元）兩名」、「Ruby wedding．30 分鑽戒（價值 28,000 元）兩名」、「Electrolux．直立式濕拖吸塵器（價值 21,900 元）三名」、「Electrolux．UV 抗敏清淨機（價值 13,900 元 三名）」等七項明星級獎項，買越多中獎機會越高哦！除此，宏匯廣場與日系人氣流行品牌「studioCLIP」推出環保系列聯名來店禮，平日全館當日單筆 3,000 元即可兌換「輕巧化妝包、沁涼吸管水壺（每波段贈送品項不同，平日限定兌完為止）」。