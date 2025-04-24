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幫你搞定母親節蛋糕！金色三麥集團母親節優惠一次看

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
提前3天預訂SPORTS NATION運動餐廳母親節套餐，送「6吋波士頓蛋糕」。圖／金色三麥集團提供
提前3天預訂SPORTS NATION運動餐廳母親節套餐，送「6吋波士頓蛋糕」。圖／金色三麥集團提供

母親節蛋糕訂了沒？考量到民眾在母親節訂餐廳、訂蛋糕的焦慮，金色三麥旗下品牌於4月24日至5月11日，在金色三麥餐廳、SPORTS NATION運動餐廳，分別推出母親節限定套餐，提前3天預訂，就送甜點職人打造的6吋精品蛋糕。此外，深受女性消費者喜愛的「微兜」，母親節主題套餐以美食飽覽桌上的地中海風光，預訂再送「粉色玫瑰晶透燈罩」。

活動期間全台金色三麥門市限時推出母親節套餐，每套4,890元+10％。除了有人氣霸榜的「經典大拼盤」、「海陸雙拼」、「涼拌墨魚」之外，沙拉、燉飯、披薩、鍋物、酥炸料理分別提供2種品項任選；點套餐再享優惠價199元，可加購500毫升杯裝精釀裝酒。金色三麥同時攜手甜點職人打造6吋精品蛋糕，提前3天預訂母親節套餐即免費招待。蛋糕嚴選茶香口味，以鐵觀音、焙茶香氣在濕潤柔軟的蛋糕中展現沈穩氣韻，英式蜜桃茶內餡甜而不膩，搭配口感輕盈的鮮奶油，蘊藏對媽媽的溫柔情意。

位於台北大巨蛋的SPORTS NATION運動餐廳，限時推出「冠軍媽咪套餐」，每套3,850元+10％，包含輕盈爽口的「樂活能量蔬芙碗」、開胃必吃的「美式辣味炸花椰」，澎湃豐盛的「老海港海鮮拼盤」、「紐澳良什錦飯（L）」，經典不敗的「水牛城烤雞翅」，還有酪梨鮮蝦或墨西哥雞肉塔可餅可任選；提前3天預訂，再送「6吋波士頓蛋糕」，香濃滑順的香草卡士達內餡入口即化，每一口都命中得分的美味。

此外，SPORTS NATION運動餐廳將球賽現場的「Kiss Cam」互動，搬到門市內，於4月24日、5月3日、5月4日、5月10日、5月11日，限定推出「讓愛上大螢幕」活動；提前5天預訂母親節套餐，並將想跟媽嗎說的一句話、橫式照片私訊SPORTS NATION運動餐廳facebook或instagram，就可以用門市內8.3米環狀大螢幕公開示愛。

即日起至5月11日，「微兜」推出母親節限定「幸福饗宴4人分享餐」，每套2,999元+10%，還能以半價加購「無酒精飲品」 ，提前預訂再送「粉色玫瑰晶透燈罩」（價值599元）。主打地中海風格料理的「幸福饗宴4人分享餐」，首推以清爽開胃的「柑橘鴨胸沙拉」、「全蔬果番茄濃湯」喚醒味蕾，再以「西西里風炸蔬菜」或「佛羅倫斯燉牛肚」感受義大利傳統精髓，香氣撲鼻的「71號西班牙海鮮燉飯」、「微秘蜜嫩烤戰斧」接力上桌，大啖白蝦、干貝、戰斧豬排等高蛋白美味，還有運用洋蔥、紅椒展現地中海飲食特色的「地中海漁夫海鮮披薩」，最後再以椰糖製作的「天空之糖瓦帕鬆餅」劃下句點。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「微兜」預訂母親節套餐就送「粉色玫瑰晶透燈罩」，溫柔點亮對媽媽永不止息的愛與心意。圖／金色三麥集團提供
「微兜」預訂母親節套餐就送「粉色玫瑰晶透燈罩」，溫柔點亮對媽媽永不止息的愛與心意。圖／金色三麥集團提供
SPORTS NATION運動餐廳將球賽現場「Kiss Cam」互動搬到門市，限時推出「讓愛上大螢幕」活動。圖／金色三麥集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPORTS NATION運動餐廳將球賽現場「Kiss Cam」互動搬到門市，限時推出「讓愛上大螢幕」活動。圖／金色三麥集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥母親節套餐提供彈性選擇，可以依照喜好搭配出全家大小都對味的母親節套餐。圖／金色三麥集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥母親節套餐提供彈性選擇，可以依照喜好搭配出全家大小都對味的母親節套餐。圖／金色三麥集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
提前3天預訂母親節套餐，金色三麥餐廳就送6吋精品蛋糕。圖／金色三麥集團提供
提前3天預訂母親節套餐，金色三麥餐廳就送6吋精品蛋糕。圖／金色三麥集團提供
「微兜」精選多道地中海風格料理，推出「幸福饗宴4人分享餐」。圖／金色三麥集團提供
「微兜」精選多道地中海風格料理，推出「幸福饗宴4人分享餐」。圖／金色三麥集團提供

套餐 母親節

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