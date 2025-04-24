翻看所有動態、腦補小劇場....「暈船症量表」妳中幾項？

「暈船」常常不是因為對方真的「對你有多好」，而是你自以為「他有多好」。例如對方若相貌堂堂、有不錯的工作，你就有可能不由自主地覺得他一定很好，並且腦補跟他在一起，你一定也會很好，但實際上這完全是你自己的幻想。

容易暈船的女孩們，請時時將注意力放在「當下」，而不是你的「幻想」中，當對方「當下」沒有持續和你保持聯絡、「當下」總是對你忽冷忽熱、「當下」總是不為這段感情做任何付出時，這些「當下」才是你真實經歷的，也不用妄想「未來的他」會更好，請不要再癡癡盼望腦海裡的小劇場會依照你的劇本上演，眼見為憑，當下才是事實。

當然，也是有人「有心」掀風作浪讓你暈船，或無意識地吹皺一池春水擾亂你的思緒，對方可能真的對你有好感，所以表現出像是情侶的親密行為，但是卻無法給出任何承諾，有可能他只是在追求新鮮感，或是他其實並沒有那麼喜歡你，也有可能他根本不知道自己要什麼，但是當對方一旦發現你可能認真起來，就會停止與你接觸。

以前我曾經覺得這樣的男生都是渣男，專門欺騙女生感情，其實換個角度想，對方並沒有做錯什麼事情，他們才是「活在當下」的人，做出當下受欲望驅使的行為，當他們發現你和他們追求的並不一樣時，就自動淡出你的生命，其實，這何嘗不是一種「善意」的選擇呢?!我們只需要理性判斷，評估對方現在的狀態適不適合自己，才能做出對自己最好的選擇。

如果你不是能夠接受「隨興關係」的人，千萬不要逞強去改變自己迎合別人，搞得自己失魂落魄。如果你還無法確定對方真正的心意，也請不要輕易腦補自己的小劇場，最後換來遍體鱗傷。

● 你的暈船症狀量表 1．還沒和他真正在一起，已經在思考你們的未來。 2．一直在刷對方IG限動，想確認他有沒有看到。 3．明知道他不是個好對象，卻還是很難抽離。 4．不敢在他面前展現真實的自己，擔心對方會不喜歡。 5．把對方的社群貼文從第一則滑到最後一則。 6．想知道對方有哪些異性朋友。 7．還沒真正在一起，卻用情侶的標準對待他。 8．拿彼此的星座去合盤，習慣性地狂看他的星座解析及運勢預測。 9．只要對方沒回訊息，心情就大受影響。 10．當朋友或家人質疑他是否適合時，你總是替他辯解。

如果你符合以上 ● 0～3項：你可能有些心動，心裡已經將對方看得比較特別，但情緒還能控制在合理範圍內。不過請小心，不要過度投入，把更多時間用來認識自己。 ● 4～6項：已有暈船的跡象！此時你可能很在意他的一舉一動，心情時常被他牽動。要提醒自己保持冷靜，思考自己真正的需求。 ● 6項以上：你很可能已經深陷其中，對方已盤據你的思緒、左右你的生活重心，並深深影響著你。這種情況下，更需要回歸自己的內心，反思這段感情是否健康、是否是你真正想要的。

如果你不希望自己總是一次次地暈船，生活和心情受人牽制，就必須把人生的主導權拿回來，不再幻想有人會來拯救你，或是有人能讓你的生活從麻雀變公主，你要成為自己人生中的公主，你才是自己生命中的女王！

【本文摘自《找回愛與不愛的底氣》、作者：Megan（以暄）、出版社：圓神出版社】