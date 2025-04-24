瓦城五大品牌推母親節套餐 首次攜手 Kiehl's 獻寵媽好禮

迎接一年一度最溫馨的母親節，各大餐飲集團紛紛推出節慶限定餐點，瓦城泰統集團今年集結旗下瓦城、時時香、1010湘（含食堂）、非常泰及YABI KITCHEN五大品牌，自5月2日至5月19日推出2至10人的母親節套餐，無論是小家庭聚會或大家族同堂歡慶，皆能共享團圓美味，且為打造美味吸睛的難忘盛宴，兩道全新料理同步驚喜上市，成為團聚必嘗佳餚。

此外，瓦城泰統集團於母親節期間加碼規劃一系列特別活動，首度攜手紐約百年保養潮牌Kiehl's契爾氏推出「寵愛媽咪煥顏美肌禮」，讓媽媽在滿足味蕾之餘，也能享受一場尊榮呵護的護膚饗宴；另外更精心準備「母親節卡片與花朵摺紙包」，邀請顧客親手傳遞心意。

母親節將至，瓦城泰統集團旗下五大品牌自5月2日至5月19日，推出多樣化母親節專屬套餐，依據不同家庭人數與聚餐需求，設計多款組合與風味選擇。瓦城、時時香及非常泰提供2至10人套餐組合，1010湘（含食堂）則推出2至6人套餐選擇，而YABI KITCHEN則針對小家庭需求，規劃2至5人餐，網羅經典明星菜色，從雙人溫馨聚餐到大家庭歡聚時光，皆能享受用心烹調美味與團圓幸福。

此外，今年母親節集團旗下品牌同步獻上兩道全新創意菜色。時時香與SHANN SHANN小香的「金沙酥香鮮鱸魚」，每口都能吃到鹹蛋黃的細膩香氣與魚肉的鮮甜完美融合，打造令人驚艷的濃郁風味；另一新品則是結合金鑽鳳梨、柚香與荔枝果香層次的「金鑽鳳梨柚香荔枝冰」，由瓦城、時時香、1010湘（含食堂）及非常泰聯手推出，是夏日不容錯過的清新甜點。

為讓這份節日祝福更加完整，集團今年首度與知名保養品牌「Kiehl's契爾氏」攜手合作，凡於4月25日至5月18日活動期間，至六大品牌內用並點用套餐，即可獲得「Kiehl's契爾氏寵愛媽咪煥顏美肌禮」乙份，憑券可至全台Kiehl's契爾氏專櫃兌換三重好禮，包含醫美級肌膚健檢服務、體驗最新上市的激光精華彈潤美白乳液，消費還可享有金盞花化妝水40ml乙瓶，讓媽媽從內到外煥發光采。

此外，瓦城集團今年以「花」為主題，設計一系列與花朵有關的儀式感活動，凡於5月3日至5月4日、5月10日至5月11日共四天，至六大品牌餐廳點用套餐，即贈送「花朵造型吸管套」及「母親節卡片」乙張，母親節週末兩天更加贈「花朵摺紙包」，花朵摺紙包可自行組裝成紙花束，翻至背面還可親筆寫下對媽媽的祝福話語，變成一份獨一無二的手作心意卡片，為母親節留下難忘回憶。