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肉重700g！日式燒肉「赤虎」推母親節套餐 加碼送布丁
日本Romantic Road浪漫街道集團旗下的「焼肉の名門赤虎」登台至今7年，繼現有的內湖店、信義安和店之後，預計將於今年第三季再於新莊開設第3間分店。針對母親節，赤虎也推出限定「豐宴套餐」，主打日本國產牛與Prime級美國牛，肉品總重達700g，5月9日～5月11日用餐，每桌加贈「天使滑嫩布丁」2入組，女性顧客還可獲贈「特調奇亞籽蔓越莓醋飲」。
赤虎延續集團所堅持的日本正宗燒肉手法，選用冷藏肉品並以專業技法分切，出餐前會再將肉品以特製燒肉醬輕輕抓醃入味，帶來與日本同步的燒肉滋味，店內野提供5種特色雙人套餐。此次針對母親節設計的雙人套餐「豐宴套餐－日本國產牛&Prime美牛雙饗」，提供有日本國產牛特上牛五花、霜降牛五花、中落牛五花與牛肋條等4個部位，還有美國Prime級薄切牛五花、霜降牛五花牛排，肉量達700g。同時套餐也搭配沙拉、前菜、牛舌滿貫拼盤、大蝦、石鍋拌飯、湯品與飲料，每套4,380元。
「豐宴套餐」自4月25日至6月1日期間供應，5月9日至5月11日，消費豐宴套餐，每桌加贈「天使滑嫩布丁」2入組，價值240元；來用餐的女性顧客還將獲得「特調奇亞籽蔓越莓醋飲」1杯。赤虎也預告，預計今年第三季將於新莊開設第3間分店，也是品牌首度進軍新北市。
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