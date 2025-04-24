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宏碁推智慧螢幕新品 沉浸影音與極簡時尚風格一次滿足

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁智慧螢幕隨附遙控器，並支援Google助理語音遙控。圖／宏碁提供
宏碁智慧螢幕隨附遙控器，並支援Google助理語音遙控。圖／宏碁提供

宏碁近期推出2款顯示器新品，包括搭載Google TV系統的智慧4K顯示器DA1系列，與極簡設計導向的SA3_G0系列護眼螢幕，結合智慧娛樂、多工效率與時尚美學，滿足不同使用情境需求。

DA1系列主打智慧家庭娛樂體驗，內建Google TV系統，可輕鬆瀏覽YouTube、Netflix等熱門串流平台，並支援Google助理語音遙控。搭載4K UHD IPS面板與178度廣視角，畫面色彩真實細膩。內建Multiview多工模式可同時顯示多個視窗，連接鍵盤滑鼠即變身成多功能電腦。人體工學Ergostand支架與VESA壁掛設計提供多樣擺放角度，長時間使用亦舒適。新品包含31.5吋DA321QK，建議售價9,888元，首批PChome 24h購物獨家回饋P幣888，還有27吋DA271K，建議售價9,488元，首批momo購物網獨家回饋mo幣888。

另款SA3_G0系列螢幕則以超薄0.72cm無邊框設計與簡約白色外觀，打造時尚桌面新風格。內建護眼不閃屏技術、防眩光功能及低藍光模式，並具備120Hz刷新率、1ms VRB反應時間與99% sRGB廣色域，支援AMD FreeSync與Nvidia G-Sync，兼顧日常與遊戲舒適體驗。配備99% sRGB廣色域，呈現細膩色彩。新款23.8吋SA243Y G0與27吋SA273G0建議售價分別為3,688元與4,688元，支援HDMI/VGA連接埠、內建雙喇叭與VESA壁掛，方便調整最佳觀看角度。

宏碁提供3大螢幕售後保障，包括全台23處服務據點、到府收送服務及原廠直營客服，並享有3年完全保固，包含液晶面板、燈管、零件、免檢修工資，30日內亮點更換及甲地送修、乙地取件的異地維修支援，提供用戶全方位安心使用體驗。

宏碁智慧螢幕系列主打智慧家庭娛樂體驗，內建Google TV系統，可輕鬆瀏覽YouTube、Netflix等熱門串流平台。圖／宏碁提供
宏碁智慧螢幕系列主打智慧家庭娛樂體驗，內建Google TV系統，可輕鬆瀏覽YouTube、Netflix等熱門串流平台。圖／宏碁提供

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