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新竹喜來登母親節蛋糕甜蜜開賣 4月30日前享九折優惠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登母親節限定6吋蛋糕「焦糖榛果脆餅蛋糕」，層層堆疊豐富口感，象徵對母親的愛意。業者／提供
新竹喜來登母親節限定6吋蛋糕「焦糖榛果脆餅蛋糕」，層層堆疊豐富口感，象徵對母親的愛意。業者／提供

迎接5月第二個星期天即將到來的母親節，新竹喜來登大飯店提前展開一系列母親節餐飲回饋活動，推出母親節專屬餐飲優惠，與媽媽一起共度一年一度的溫馨母親節，飯店自即日起至5月11日亦推出多款母親節蛋糕供民眾選購，4月30日前預訂可享九折優惠。

新竹喜來登「大廳咖啡吧」於即日起至5月11日販售多款母親節蛋糕，4月30日前預訂並完成付款享九折早鳥優惠，今年推出母親節限定6吋蛋糕「焦糖榛果脆餅蛋糕」，榛果蛋糕夾入熱帶水果庫利及香濃水果奶酪內餡，底層搭配榛果巧克力脆餅，外層包裹香草焦糖慕斯、焦糖鏡面淋醬，豐富口感層層堆疊，象徵對母親的愛意，原價1,280元，另有季節限定販售「芒果鮮果蛋糕」、新鮮甜脆綠葡萄結合清爽奶香布蕾的「綠葡萄布蕾蛋糕」及「北海道雙層起士蛋糕」等多款經典暢銷蛋糕，與媽媽共享甜蜜時光。

新竹喜來登表示5月3日至5月4日、5月10日至5月11日，「采悅軒中餐廳」推出三人合菜、五人合菜及十人桌菜，售價3,980元起，「迎月庭鐵板與日式料理」推出日式五人家庭套餐8,800元，周六、周日限定推出龍蝦和牛個人及雙人鐵板套餐，每套2,580元起；於5月10日至5月11日母親節當周至新竹喜來登任一餐廳用餐，每位媽媽贈送「康乃馨」一朵。更多母親節餐飲優惠活動可至新竹喜來登官網查詢 http://www.sheraton-hsinchu.com ，或洽(03)620 6000轉接各餐廳。

新竹喜來登推出多款母親節蛋糕預購，4月30日前預訂可享九折優惠。業者／提供
新竹喜來登推出多款母親節蛋糕預購，4月30日前預訂可享九折優惠。業者／提供

喜來登 母親節

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