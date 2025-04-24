快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

Grand Seiko玫瑰金新品 致敬凜冬初春交會的奇蹟美景

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Grand Seiko發表新款玫瑰金「Sakura-Kakushi時光」62GS腕表，還原季節更迭之際的變幻莫測。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko發表新款玫瑰金「Sakura-Kakushi時光」62GS腕表，還原季節更迭之際的變幻莫測。圖／Grand Seiko提供

櫻花的粉色或粉白常帶給人怦然心動的感受。日系高級鐘表品牌Grand Seiko發表了新款玫瑰金「Sakura-Kakushi時光」62GS腕表，捕捉還原日本東北地區的特殊櫻花景緻，更有季節更迭之際的一期一會與變幻。

「桜隠し」中文翻譯可為「櫻隱」，是指因為溫度回暖後再度降溫，此時新雪覆蓋於櫻花表面形成了初春與凜冬並存的特殊自然景象，不少人特別追求這樣罕見的欣賞場所、也讓「隠れた桜の名所」成為了Google的熱門關鍵詞組。

2022年時，Grand Seiko曾發表一只高振頻36000轉、Heritage Collection的62GS SBGH34表款，正是以特殊的「桜隠し」景致為靈感；2025年Grand Seiko再度推出新款「Sakura-Kakushi時光」62GS腕表，面盤靈感來自櫻隱景象：銅粉色的38毫米面盤既像是大雪紛飛下的櫻花，也讓人聯想到雪花結霜後的脆嫩冰晶。

機芯動力使用了高振頻的9S85自動上鍊機械機芯，並具備55小時動力儲存、36000轉高振頻與每日平均正5負3秒精準度等特點，可於透明底蓋中欣賞自動盤、機芯打磨修飾的細節。表殼整體更由職人針對玫瑰金表殼、表耳進行Zaratsu鏡面拋光修飾，搭配咖啡色皮表帶，訂價90萬元，也讓珍貴的日本絕景、常駐腕間。

38毫米的銅粉色面盤中，暗喻了櫻花與冰雪結晶的雙重之美。圖／Grand Seiko提供
38毫米的銅粉色面盤中，暗喻了櫻花與冰雪結晶的雙重之美。圖／Grand Seiko提供
透明底蓋中將可近距離欣賞9S85自動上鍊機械機芯的細節。圖／Grand Seiko提供
透明底蓋中將可近距離欣賞9S85自動上鍊機械機芯的細節。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko「Sakura-Kakushi時光」62GS腕表，玫瑰金、38毫米、36000轉高振頻自動上鍊機芯、時間與日期顯示，90萬元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko「Sakura-Kakushi時光」62GS腕表，玫瑰金、38毫米、36000轉高振頻自動上鍊機芯、時間與日期顯示，90萬元。圖／Grand Seiko提供

日本 櫻花 腕表

延伸閱讀

MLB／大谷翔平生涯面對他10支0 今永昇太：只是10次的小奇蹟

本週末櫻花滿開！日本「東北3大賞櫻名所」　北上展勝地賞櫻正美

近5年最佳花況！ 雲林土庫夢幻「羊蹄甲大道」粉紅花海大爆發 南洋櫻比櫻花更浪漫

虎斑貓到新家癱瘓被退貨 「瀕死後重新站起來」奇蹟畫面志工淚崩

相關新聞

母親節來宏匯看煙火秀！5月9日璀璨煙花夜超過2千發震撼來襲

迎接母親節，宏匯廣場盛大推出新莊地區首場低空煙火秀「女王馨花開璀璨煙花夜」，將於5月9日絢爛登場，點亮初夏夜空，也點燃對...

Grand Seiko玫瑰金新品 致敬凜冬初春交會的奇蹟美景

櫻花的粉色或粉白常帶給人怦然心動的感受。日系高級鐘表品牌Grand Seiko發表了新款玫瑰金「Sakura-Kakus...

在TikTok上掀起ASMR熱潮的「杜拜巧克力」是什麼？從代購瘋搶到仿冒 更延伸出各種甜點變形！

一種融合中東風味與創新口感的甜點「杜拜巧克力」，正席捲全球市場與社群媒體，成為當前最炙手可熱的甜點之一。杜拜巧克力由莎拉·哈穆達（Sarah Hamouda）創作，融合中東風味、酥脆口感與社群熱潮爆紅全球，因製程難以大量生產，掀起限量搶購與代購亂象。

有行旅／遊鹿港小鎮 訪百年工藝

彰化最古老小鎮鹿港，擁有繁盛的廟宇文化與傳承百年的匠心工藝。有行旅精心規畫文化深度旅遊，帶旅人走進國定古蹟龍山寺，於古廟...

有行旅／5月慢遊普羅旺斯

五月九日來聽一場獨具風格的「普羅旺斯」旅程說明會。有行旅攜手頂級精品ＶＩＰ御用旅行講師Leah，推出獨家慢遊普羅旺斯Lo...

UNIQLO、GU南港LaLaport 4/25開幕 首6日獨享優惠價

UNIQLO五月底前再開三間新店，首先台北LaLaport南港店本周五4月25日攜手GU同步開幕(UNIQLO 2F、G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。