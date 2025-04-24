Grand Seiko玫瑰金新品 致敬凜冬初春交會的奇蹟美景

櫻花的粉色或粉白常帶給人怦然心動的感受。日系高級鐘表品牌Grand Seiko發表了新款玫瑰金「Sakura-Kakushi時光」62GS腕表，捕捉還原日本東北地區的特殊櫻花景緻，更有季節更迭之際的一期一會與變幻。

「桜隠し」中文翻譯可為「櫻隱」，是指因為溫度回暖後再度降溫，此時新雪覆蓋於櫻花表面形成了初春與凜冬並存的特殊自然景象，不少人特別追求這樣罕見的欣賞場所、也讓「隠れた桜の名所」成為了Google的熱門關鍵詞組。

2022年時，Grand Seiko曾發表一只高振頻36000轉、Heritage Collection的62GS SBGH34表款，正是以特殊的「桜隠し」景致為靈感；2025年Grand Seiko再度推出新款「Sakura-Kakushi時光」62GS腕表，面盤靈感來自櫻隱景象：銅粉色的38毫米面盤既像是大雪紛飛下的櫻花，也讓人聯想到雪花結霜後的脆嫩冰晶。