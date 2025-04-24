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有行旅／遊鹿港小鎮 訪百年工藝
彰化最古老小鎮鹿港，擁有繁盛的廟宇文化與傳承百年的匠心工藝。有行旅精心規畫文化深度旅遊，帶旅人走進國定古蹟龍山寺，於古廟堂前體驗即將失傳的民俗技藝，同時聆賞南管悠揚樂音，見識「春仔花」與「吹糖人」等傳統技藝演繹。
旅程跨越花鄉田尾，探訪百年莊園—田尾菁芳園，漫步於和風園林—成美文化園，並造訪私人招待所彭園人文會館，感受台灣園藝美學的深厚底蘊。同時安排至世界級建築「嘉卿會所」享用米其林級饗宴，從建築、園林到美食，深入體驗台灣土地的獨特故事。
有行旅企業家山居歲月系列「鹿港小鎮 花都 建築 工藝美學」3天2夜旅程於5月4日至5月6日成行。1對1旅程說明會可洽：02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/OY51b3
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