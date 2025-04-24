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有行旅／5月慢遊普羅旺斯

聯合報／ 本報訊

五月九日來聽一場獨具風格的「普羅旺斯」旅程說明會。有行旅攜手頂級精品ＶＩＰ御用旅行講師Leah，推出獨家慢遊普羅旺斯Long Stay之旅，羅萊夏朵精品莊園連泊七晚，以呂貝隆為中心，深入七座魅力小城，走訪千泉之城艾克斯、山城萊博、天空之城戈爾德、索格島、電影取景地庫庫隆等。還會走訪傳奇莊園「馬納德．羅蘭」。

有行旅「賴在普羅旺斯不想走」十天九夜旅程，九月七日至九月十六日。報名請洽02-8643-3517、8643-3543，或瀏覽有行旅官網 https://reurl.cc/eMy4QK

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