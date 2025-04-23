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UNIQLO、GU南港LaLaport 4/25開幕 首6日獨享優惠價
UNIQLO五月底前再開三間新店，首先台北LaLaport南港店本周五4月25日攜手GU同步開幕(UNIQLO 2F、GU 3F)，接著高雄楠梓店與桃園青埔店都將以路面店型態呈現。UNIQLO與GU慶祝LaLaport南港店開幕，精選眾多夏季商品4月25日至4月30日享獨家優惠290元起，還有滿額來店禮。
UNIQLO LaLaport南港店開幕精選優惠，4月25日至4月30日首推「U系列T恤」皆享新店開幕優惠價290元（原價390元），柔軟材質的「女童牛仔褲」獨家優惠390元（原價490元），適合夏日的「棉麻短褲」及「降落傘工裝短褲」優惠價590元（原價790元）。童裝部分「防潑水輕便短褲」優惠價390元（原價490元），「女童柔軟羅紋短版T恤」優惠價290元（原價390元）。
不只南港店，全台門市也同步有優惠新價格，4月25日至4月30日更祭出UT合購價2件790元第三件395元，兒童UT合購價2件590元第三件295元（不含4/21起上市新品）。此外，UNIQLO也針對台灣夏季天氣精選多款機能商品提供優惠，女裝AIRism BRATOP細肩帶背心、坦克背心原價790元，優惠價590元，UNIQLO : C府綢寬版襯衫原價990元，期間限定優惠790元。
GU LaLaport南港店4月25日至4月30日也精選10款男女單品推出開幕獨家優惠，像是男裝、女裝BARREL LEG錐形牛仔褲原價990元，優惠價790元；女裝輕型牛仔寬褲原價990元，優惠價790元；女裝合身喇叭牛仔褲原價990元，優惠價790元；女裝兩件式透膚連身裙原價990元，優惠價890元。全台GU也精選多款男女裝，展開期間限定優惠價。
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