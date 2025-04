SEIKO全新潛水表迎世界企鵝日一秀仰望南極的海洋之心

滑溜、靈活的企鵝,可能是海洋生物中最討喜的Top 5,為了4月25日即將來臨的「世界企鵝日」,日系手表大廠精工(SEIKO)發表了新款Prospex「Save the Ocean」系列的三只表款:SRPG57K1、SRPH75K1,以及SRPH77K1,呈現企鵝在雪地上的足跡、並融入海洋的漸層配色。

位於南半球的南極區佔地約1,400萬平方公里,是地球陸地面積的1/10,並四周為冰洋環繞。企鵝正是身處南極洲的重要生物之一,身上擁有羽毛、但因為演化所有翅膀無法飛行,但有著圓弧身軀的企鵝,並不時出現在卡通、漫畫中帶來討喜印象。

SEIKO的Prospex「Save the Ocean」系列的三只表款,除了使用漸層藍色為面盤,同時將企鵝在冰下穿梭的身影、或是企鵝的腳印可愛補充還原;其中SRPH75K1與SRPG57K1兩款的表圈有著顯著的凹槽、是SEIKO潛水表中被稱為「Monster」的設計,展現了強烈的運動感,尺寸則為42.4毫米;搭配橡膠表帶的SRPH77K1則為43.2毫米,並有著「小鮪魚」的暱稱,三只表款則分別使用了4R36與4R35機械自動上鍊機芯,皆具備41小時動力儲存,以及200米防水性能。

表款訂價個別為16,500元或17,000元,就算這個暑假還沒能前往南極探險,一只Save the Ocean潛水表上手,在心中感受南極的冷涼,更有愛護地球、愛護企鵝的決心吧!