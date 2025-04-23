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SEIKO全新潛水表迎世界企鵝日一秀仰望南極的海洋之心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SEIKO Prospex「Save the Ocean」SRPH77K1表款除了有「Mini Tuna」小鮪魚之稱，表款尺寸則為43.2毫米，訂價17,000元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex「Save the Ocean」SRPH77K1表款除了有「Mini Tuna」小鮪魚之稱，表款尺寸則為43.2毫米，訂價17,000元。圖／SEIKO提供

滑溜、靈活的企鵝，可能是海洋生物中最討喜的Top 5，為了4月25日即將來臨的「世界企鵝日」，日系手表大廠精工（SEIKO）發表了新款Prospex「Save the Ocean」系列的三只表款：SRPG57K1、SRPH75K1，以及SRPH77K1，呈現企鵝在雪地上的足跡、並融入海洋的漸層配色。

位於南半球的南極區佔地約1,400萬平方公里，是地球陸地面積的1/10，並四周為冰洋環繞。企鵝正是身處南極洲的重要生物之一，身上擁有羽毛、但因為演化所有翅膀無法飛行，但有著圓弧身軀的企鵝，並不時出現在卡通、漫畫中帶來討喜印象。

SEIKO的Prospex「Save the Ocean」系列的三只表款，除了使用漸層藍色為面盤，同時將企鵝在冰下穿梭的身影、或是企鵝的腳印可愛補充還原；其中SRPH75K1與SRPG57K1兩款的表圈有著顯著的凹槽、是SEIKO潛水表中被稱為「Monster」的設計，展現了強烈的運動感，尺寸則為42.4毫米；搭配橡膠表帶的SRPH77K1則為43.2毫米，並有著「小鮪魚」的暱稱，三只表款則分別使用了4R36與4R35機械自動上鍊機芯，皆具備41小時動力儲存，以及200米防水性能。

表款訂價個別為16,500元或17,000元，就算這個暑假還沒能前往南極探險，一只Save the Ocean潛水表上手，在心中感受南極的冷涼，更有愛護地球、愛護企鵝的決心吧！

SEIKO Prospex「Save the Ocean」SRPH75K1表款採用Monster怪獸表殼設計，因此表圈可在水下轉動、重新計算時間。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex「Save the Ocean」SRPH75K1表款採用Monster怪獸表殼設計，因此表圈可在水下轉動、重新計算時間。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex「Save the Ocean」SRPG57K1腕表，16,500元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex「Save the Ocean」SRPG57K1腕表，16,500元。圖／SEIKO提供
Seiko Prospex「Save the Ocean」南極企鵝腕表，漸層藍色面盤中、藏有企鵝的可愛細節。圖／SEIKO提供
Seiko Prospex「Save the Ocean」南極企鵝腕表，漸層藍色面盤中、藏有企鵝的可愛細節。圖／SEIKO提供

企鵝 南極 卡通

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