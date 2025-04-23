聽新聞
0:00 / 0:00
SEIKO全新潛水表迎世界企鵝日一秀仰望南極的海洋之心
滑溜、靈活的企鵝，可能是海洋生物中最討喜的Top 5，為了4月25日即將來臨的「世界企鵝日」，日系手表大廠精工（SEIKO）發表了新款Prospex「Save the Ocean」系列的三只表款：SRPG57K1、SRPH75K1，以及SRPH77K1，呈現企鵝在雪地上的足跡、並融入海洋的漸層配色。
位於南半球的南極區佔地約1,400萬平方公里，是地球陸地面積的1/10，並四周為冰洋環繞。企鵝正是身處南極洲的重要生物之一，身上擁有羽毛、但因為演化所有翅膀無法飛行，但有著圓弧身軀的企鵝，並不時出現在卡通、漫畫中帶來討喜印象。
SEIKO的Prospex「Save the Ocean」系列的三只表款，除了使用漸層藍色為面盤，同時將企鵝在冰下穿梭的身影、或是企鵝的腳印可愛補充還原；其中SRPH75K1與SRPG57K1兩款的表圈有著顯著的凹槽、是SEIKO潛水表中被稱為「Monster」的設計，展現了強烈的運動感，尺寸則為42.4毫米；搭配橡膠表帶的SRPH77K1則為43.2毫米，並有著「小鮪魚」的暱稱，三只表款則分別使用了4R36與4R35機械自動上鍊機芯，皆具備41小時動力儲存，以及200米防水性能。
表款訂價個別為16,500元或17,000元，就算這個暑假還沒能前往南極探險，一只Save the Ocean潛水表上手，在心中感受南極的冷涼，更有愛護地球、愛護企鵝的決心吧！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言