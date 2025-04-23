Panasonic春季新品登場 旗艦電鬍刀、洗碗機注入AI科技

Panasonic舉辦春季新品發表會，以「Ai你的美好生活」為主軸，推出多款融合AI應用的創新產品，全面升級居家日常體驗，展現美好生活質感，其中以AI智慧6枚刃電鬍刀與獨嵌式洗碗機2大明星商品最受矚目，另外IH調理爐，以及日本製廚餘機，也是讓料理、善後都更加輕鬆的好幫手。

在個人護理領域，Panasonic在台推出LAMDASH Pro 6旗艦AI智慧6枚刃電鬍刀，重新定義男士刮鬍體驗。全新升級LAMDASH AI智慧感應技術，每秒233次即時偵測鬍鬚濃密度，自動調整最適合的刮鬍力道，打造舒適且貼合的剃鬍效果。搭配LED光彩指示燈，刀頭部分則承襲日本頂級工藝「新．極薄深剃刀刃」，剃淨效率提升50%。每分鐘14,000轉的極速線性馬達，即使是濃密粗硬鬍鬚也能輕鬆剃除。USB Type-C充電設計方便居家或外出使用，搭配全自動洗淨充電座，清潔、除菌、乾燥、充電多功能合一，時刻展現俐落形象。

在廚房家電方面，Panasonic獨嵌式洗碗機「洗、淨、烘、存」一機搞定，AI專業智能洗可偵測油污程度智慧配對洗程，720°龍捲渦流配合72°C高溫洗淨，有效去除碗盤油污與細菌。獨立熱循環烘乾系統與去殘水系統，不需開門也能高效烘乾，避免回潮，同時抑制異味與細菌滋生，實現7天長效淨存。全白機身可獨立或嵌入安裝，完美融入各式廚房空間，促進家庭氣氛和樂必備。

此外，Panasonic亦同步推出IH調理爐與日本製廚餘機，IH調理爐配備3200W大火力與光火力感應控溫科技，IR Sensor即時偵測鍋具溫度，自動調節熱能，5段油煎、7段油炸、9段火力調節，煎煮炒炸都能完美掌握。AI-ECONAVI智慧節能系統，兼顧效率與省電。觸控面板搭配平面玻璃爐面，好操作、易清潔又安全。