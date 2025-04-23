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遊戲新幹線攜手弘煜 導入AI拚「虛擬角色沉浸式共演」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
《風色幻想NeXus》遊戲正式上市，圖為（左起）公共電視副總經理謝玒玲、皇家國際美食總經理黃于嘉、皇家國際美食吳美慧董事長、遊戲新幹線總經理張益民、智冠集團董事長王俊博、弘煜科技副總經理劉昱昌、公共電視總經理徐秋華。圖／智冠提供
《風色幻想NeXus》遊戲正式上市，圖為（左起）公共電視副總經理謝玒玲、皇家國際美食總經理黃于嘉、皇家國際美食吳美慧董事長、遊戲新幹線總經理張益民、智冠集團董事長王俊博、弘煜科技副總經理劉昱昌、公共電視總經理徐秋華。圖／智冠提供

智冠集團子公司遊戲新幹線與弘煜科技今（23）日宣布，將共同推動全新模式「國產遊戲IP 虛擬偶像化」，包含運用國產IP內容、二次元與遊戲虛擬角色雙向整合、市場推廣、異業合作，並且延伸布局海外市場，建構新型態的原創內容生態圈，為台灣數位內容產業揭開跨域融合的新篇章。

智冠指出，雙方首發手遊力作「風色幻想NeXus」將在明天（24日）上市，由弘煜科技研發，集結台灣十大頂流VTuber深度融入主線劇情，寫下台灣遊戲IP首次跨足虛擬角色沉浸式共演的創新範例。

遊戲新幹線與弘煜科技今日也揭開雙方策略聯盟的未來合作藍圖。遊戲新幹線總經理張益民說，這次合作不僅重新定義VTuber在遊戲中的角色定位，更打破傳統框架，讓虛擬偶像真正走進劇情核心，建立具備延展性與社群連結力的角色體系。

「我們希望深化粉絲與角色之間的情感連結，打造更多粉絲向的延伸內容，進一步拓展國產遊戲在數位娛樂產業的想像空間與競爭格局」，張益民說。

張益民解釋，遊戲新幹線擁有超過20年台港澳大型遊戲營運經驗，更是國內外遊戲IP的重要推手，擅長掌握市場脈動、精耕玩家社群與市場推廣，並整合智冠集團在遊戲美術、音樂製作與通路布局等多元資源，強化產品競爭力與市場滲透深度，過去擁有諸多經營經典IP之成功案例。而弘煜科技則具備豐富的原創IP資源與跨平台開發實力，長年深耕日本市場，累積深厚的研發能量與發行成果。

張益民說，未來雙方將以此次合作為起點，攜手推動原創內容的跨界應用與國際佈局，開闢國產遊戲在二次元領域的新戰場，帶領台灣IP實現升級轉型。

智冠集團子公司遊戲新幹線總經理張益民指出，未來雙方將以此次合作為起點，攜手推動原創內容的跨界應用與國際佈局，開闢國產遊戲在二次元領域的新戰場，帶領台灣IP實現升級轉型。圖／智冠提供
智冠集團子公司遊戲新幹線總經理張益民指出，未來雙方將以此次合作為起點，攜手推動原創內容的跨界應用與國際佈局，開闢國產遊戲在二次元領域的新戰場，帶領台灣IP實現升級轉型。圖／智冠提供

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