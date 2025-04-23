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這仙氣太逼人了！宋慧喬現身珠寶活動狀態超絕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴Soir de Fête系列黃鑽及鑽石珠寶套組。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴Soir de Fête系列黃鑽及鑽石珠寶套組。圖／Chaumet提供

Chaumet品牌大使宋慧喬日前出席品牌在韓國首爾舉辦的頂級珠寶展。她選穿了一套設計簡約的白色平口禮服，搭配黃鑽和祖母綠兩套頂級珠寶，展現截然不同的迷人魅力。她首先配戴了一套名為Soir de Fête系列的黃鑽及鑽石珠寶，設計充滿輕鬆與令人歡愉的高雅氣質。項鍊以9顆共約10克拉的梨形黃鑽以及梨形和明亮式切割鑽石錯落交織，細緻的金工讓金屬幾乎消失，如明亮清澈的水滴圍繞脖頸，搭配同系列的耳環與戒指，既有繁複華麗之美，又不失明豔動人之姿。

而後宋慧喬換上Soir de Fête的祖母綠珠寶套組，祖母綠的濃郁色澤和鑽石的純淨光彩相互輝映，完美烘托宋慧喬女王般高貴大氣的氣場。項鍊的設計迥異於黃鑽套組，從後方往前逐漸繁複，圖樣線條往前集中，讓人的目光最終聚焦於胸前一枚7克拉以上的梨形祖母綠主石上，更顯脖頸修長優雅；搭配鑲嵌2顆各7克拉以上的枕形祖母綠的Souveraine de Chaumet耳環，與鑲嵌1顆重2克拉以上的梨形切割祖母綠的Joséphine Aigrette Impériale鉑金戒指，整體色調高雅貴氣，不僅顯出皮膚的白皙，梨形元素透過寶石切割和珠寶線條貫穿此套組，散發出獨具魅力的女性柔美氣質。

Soir de Fête 18K白金耳環，鑲嵌梨形和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Soir de Fête 18K白金耳環，鑲嵌梨形和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Joséphine Soir de Fête 18K白金戒指，鑲嵌1顆8克拉以上的枕形切割鑽石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Joséphine Soir de Fête 18K白金戒指，鑲嵌1顆8克拉以上的枕形切割鑽石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Soir de Fête 18K白金項鍊，鑲嵌1顆7克拉以上的梨形祖母綠，以及梨形和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Soir de Fête 18K白金項鍊，鑲嵌1顆7克拉以上的梨形祖母綠，以及梨形和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Soir de Fête 18K白金項鍊，鑲嵌9顆共約10克拉的梨形黃鑽，以及梨形和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Soir de Fête 18K白金項鍊，鑲嵌9顆共約10克拉的梨形黃鑽，以及梨形和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴祖母綠珠寶套組。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴祖母綠珠寶套組。圖／Chaumet提供
Souveraine de Chaumet 18K白金耳環，鑲嵌2顆各7克拉以上的枕形祖母綠，以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Souveraine de Chaumet 18K白金耳環，鑲嵌2顆各7克拉以上的枕形祖母綠，以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴Soir de Fête系列黃鑽及鑽石珠寶套組。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴Soir de Fête系列黃鑽及鑽石珠寶套組。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴祖母綠珠寶套組。圖／Chaumet提供
Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴祖母綠珠寶套組。圖／Chaumet提供

珠寶 鑽石

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