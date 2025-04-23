這仙氣太逼人了！宋慧喬現身珠寶活動狀態超絕

Chaumet品牌大使宋慧喬日前出席品牌在韓國首爾舉辦的頂級珠寶展。她選穿了一套設計簡約的白色平口禮服，搭配黃鑽和祖母綠兩套頂級珠寶，展現截然不同的迷人魅力。她首先配戴了一套名為Soir de Fête系列的黃鑽及鑽石珠寶，設計充滿輕鬆與令人歡愉的高雅氣質。項鍊以9顆共約10克拉的梨形黃鑽以及梨形和明亮式切割鑽石錯落交織，細緻的金工讓金屬幾乎消失，如明亮清澈的水滴圍繞脖頸，搭配同系列的耳環與戒指，既有繁複華麗之美，又不失明豔動人之姿。

而後宋慧喬換上Soir de Fête的祖母綠珠寶套組，祖母綠的濃郁色澤和鑽石的純淨光彩相互輝映，完美烘托宋慧喬女王般高貴大氣的氣場。項鍊的設計迥異於黃鑽套組，從後方往前逐漸繁複，圖樣線條往前集中，讓人的目光最終聚焦於胸前一枚7克拉以上的梨形祖母綠主石上，更顯脖頸修長優雅；搭配鑲嵌2顆各7克拉以上的枕形祖母綠的Souveraine de Chaumet耳環，與鑲嵌1顆重2克拉以上的梨形切割祖母綠的Joséphine Aigrette Impériale鉑金戒指，整體色調高雅貴氣，不僅顯出皮膚的白皙，梨形元素透過寶石切割和珠寶線條貫穿此套組，散發出獨具魅力的女性柔美氣質。 Soir de Fête 18K白金耳環，鑲嵌梨形和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供 Joséphine Soir de Fête 18K白金戒指，鑲嵌1顆8克拉以上的枕形切割鑽石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供 Soir de Fête 18K白金項鍊，鑲嵌1顆7克拉以上的梨形祖母綠，以及梨形和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供 Soir de Fête 18K白金項鍊，鑲嵌9顆共約10克拉的梨形黃鑽，以及梨形和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供 Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴祖母綠珠寶套組。圖／Chaumet提供 Souveraine de Chaumet 18K白金耳環，鑲嵌2顆各7克拉以上的枕形祖母綠，以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供 Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴Soir de Fête系列黃鑽及鑽石珠寶套組。圖／Chaumet提供 Chaumet品牌大使宋慧喬出席活動，配戴祖母綠珠寶套組。圖／Chaumet提供