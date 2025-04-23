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排球少年太紅！壽司郎「鮪魚拼盤一天被吃光」暫停供應

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
因食材銷售完畢，壽司郎緊急停售「野生鮪魚豪華拼盤」。圖／民眾提供
因食材銷售完畢，壽司郎緊急停售「野生鮪魚豪華拼盤」。圖／民眾提供

粉絲再等等！連鎖迴轉壽司「壽司郎」攜手日本人氣動漫「排球少年!!」，自即日起至5月18日推出限時聯名活動，打造一系列聯名餐點、聯名週邊。在強大的粉絲支持之下，店內人潮幾乎沒有停過，其中搭配「排球少年!!透卡」的「野生鮪魚豪華拼盤」，更是在開賣第一天就發生食材售完，緊急暫停販售。官方也允諾將緊急追加食材。

壽司郎限時推出「排球少年!!」聯名活動，凡購買聯名餐點「豪華海鮮十分殺球」、「青醬酪梨鮮蝦海苔包」就可獲贈「排球少年!!Q版人物插卡」；活動期間購買「野生鮪魚豪華拼盤」，則可獲贈「排球少年!!透卡」，另外購買「白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕」則隨餐贈送「排球少年!!吉祥物貼紙」，每款週邊均採盲包型態限量登場。

除此之外，購買指定飲品組合，即可獲得「排球少年!!環保袋」，消費滿額也可加購「排球少年!!小圓包」、「排球少年!!飲料杯」。同時壽司郎也針對台北中華路店、新店中興路店、台中新時代店、台南南紡店與高雄夢時代店等5間門市，打造成為「排球少年!!主題店」，充滿滿滿的排球少年!!元素。

今日隨著活動起跑，在各分店立刻就湧現粉絲登門用餐，其中台北中華店因是至主題店之一，開門營業之前就已經有大批的粉絲排隊等候，用餐時段更是充滿人潮，許多粉絲更是攜帶排球少年!!的週邊前來用餐。在龐大的粉絲支持之下，壽司郎於傍晚緊急宣佈，「排球少年聯名商品因銷售熱烈，部份食材已完售。『野生鮪魚豪華拼盤』今日將無法販售」對此，壽司郎官方也表示，感謝顧客們的熱烈支持，目前已經緊急追加食材，各店實際補貨狀況依照各店公告為主

壽司郎因排球少年!!吸引大批粉絲，用餐時段可見滿滿排隊人潮。圖／民眾提供
壽司郎因排球少年!!吸引大批粉絲，用餐時段可見滿滿排隊人潮。圖／民眾提供
壽司郎攜手《排球少年!!》，推出人物插卡、透卡、吉祥物貼紙、飲料杯等豐富週邊。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手《排球少年!!》，推出人物插卡、透卡、吉祥物貼紙、飲料杯等豐富週邊。圖／壽司郎提供

壽司郎 排球 粉絲

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