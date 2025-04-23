高爾宣站台點睛品LaLaport開幕 解鎖單手抱娃奶爸技能

點睛品於全台最夯的南港LaLaport開設全新旗艦店，新任品牌大使、創作才子高爾宣OSN以新手爸爸的身份配戴點睛品中性黃金系列出席剪綵，並揭曉他與妻子一起擔綱演出的最新形象影片「因為你 選擇承諾」。旗艦店以「綠惜偕行・生生不息」之永續環保理念打造，位於LaLaport一樓入口處最亮眼位置，佔地32坪，也是現今全台最大店。

身為品牌大使的高爾宣表示店舖的設計燈光溫暖、氣氛舒適，店櫃中央還設有「生生樹」設計與大量自然元素。她今天以一身休閒的黑色針織閃與牛仔褲搭配設計中性的黃金點睛品酷潮黃金系列及EMPHASIS 18K雙色鑽石耳環，不拘性別的設計很能展現個人特色。他還透露自己私下有在投資黃金，在女兒初收之際也為女兒選購起來。太太今年即將度過第一次過母親節，他笑說在這位新手媽媽的暗示下，他打算獻上拍攝廣告時配戴的PROMESSA 同心結系列珠寶作為禮物。廣告影片中扮演高爾宣小孩的嬰兒演員小龍寶寶也一起出席記者會，讓他「露一手」單手抱娃的育兒新技能。

同場點睛品LalaPort南港旗艦店開幕的還有設置於LaLaport南港1樓的PROMESSA鑽飾專屬訂製店，以浪漫氛圍為重要的人許下獨一無二的幸福承諾。其中「PROMESSA 同心結系列」，以永結同心的象徵打造，不論是18K白金玫瑰金鑽石戒指，或是鑽石項鍊，都是傳遞感謝與愛意的最佳選擇。