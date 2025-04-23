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高爾宣站台點睛品LaLaport開幕 解鎖單手抱娃奶爸技能

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
點睛品於台北LaLaport南港時尚地標盛大開幕全新旗艦店。圖／點睛品提供
點睛品於台北LaLaport南港時尚地標盛大開幕全新旗艦店。圖／點睛品提供

點睛品於全台最夯的南港LaLaport開設全新旗艦店，新任品牌大使、創作才子高爾宣OSN以新手爸爸的身份配戴點睛品中性黃金系列出席剪綵，並揭曉他與妻子一起擔綱演出的最新形象影片「因為你 選擇承諾」。旗艦店以「綠惜偕行・生生不息」之永續環保理念打造，位於LaLaport一樓入口處最亮眼位置，佔地32坪，也是現今全台最大店。

身為品牌大使的高爾宣表示店舖的設計燈光溫暖、氣氛舒適，店櫃中央還設有「生生樹」設計與大量自然元素。她今天以一身休閒的黑色針織閃與牛仔褲搭配設計中性的黃金點睛品酷潮黃金系列及EMPHASIS 18K雙色鑽石耳環，不拘性別的設計很能展現個人特色。他還透露自己私下有在投資黃金，在女兒初收之際也為女兒選購起來。太太今年即將度過第一次過母親節，他笑說在這位新手媽媽的暗示下，他打算獻上拍攝廣告時配戴的PROMESSA 同心結系列珠寶作為禮物。廣告影片中扮演高爾宣小孩的嬰兒演員小龍寶寶也一起出席記者會，讓他「露一手」單手抱娃的育兒新技能。

同場點睛品LalaPort南港旗艦店開幕的還有設置於LaLaport南港1樓的PROMESSA鑽飾專屬訂製店，以浪漫氛圍為重要的人許下獨一無二的幸福承諾。其中「PROMESSA 同心結系列」，以永結同心的象徵打造，不論是18K白金玫瑰金鑽石戒指，或是鑽石項鍊，都是傳遞感謝與愛意的最佳選擇。

隸屬于日本NEW ART集團的婚鑽戒品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石與比利時百年珠寶品牌EXELCO DIAMOND則是於本周進駐高雄夢時代，並展出總值逾3億元的奢華珠寶，其中價值2億的Superbe皇冠套組更是在台灣首度公開亮相。隨著高雄新門市的開幕，EXELCO DIAMOND也曝光了台灣代言人陳傑憲的首支品牌形象廣告「王者光輝」以國民好老公形象傳遞品牌「True Love, True Diamond - 對真愛的承諾」深刻意涵。

點睛品酷潮蛇紋鑽石黃金手環，11萬300元。圖／點睛品提供
點睛品酷潮蛇紋鑽石黃金手環，11萬300元。圖／點睛品提供
點睛品於台北LaLaport南港時尚地標盛大開幕全新旗艦店。圖／點睛品提供
點睛品於台北LaLaport南港時尚地標盛大開幕全新旗艦店。圖／點睛品提供
EMPHASIS Timeless 18K白金鑽石耳扣，46,100 元。圖／點睛品提供
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GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石新品Pure Brightness套戒。圖／銀座白石提供
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PROMESSA鑽飾專屬訂製店於LaLaport南港1樓開幕。圖／點睛品提供
PROMESSA鑽飾專屬訂製店於LaLaport南港1樓開幕。圖／點睛品提供
EMPHASIS M 18K白金鑽石項鍊，34,800元。圖／點睛品提供
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EXELCO DIAMOND台灣代言人「國民老公」陳傑憲的首支品牌代言人形象廣告「王者光輝」釋出。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND台灣代言人「國民老公」陳傑憲的首支品牌代言人形象廣告「王者光輝」釋出。圖／銀座白石提供
點睛品EMPHASIS黃金鑽石耳環（耳扣），42,300元。圖／點睛品提供
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高爾宣OSN出席點睛品Lalaport南港全新旗艦店開幕。圖／點睛品提供
高爾宣OSN出席點睛品Lalaport南港全新旗艦店開幕。圖／點睛品提供
點睛品Charme酷黑三角結鑽石足金串珠，24,000元。圖／點睛品提供
點睛品Charme酷黑三角結鑽石足金串珠，24,000元。圖／點睛品提供
點睛品酷潮蛇紋鑽石黃金頸鍊，73,400元。圖／點睛品提供
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EXELCO DIAMOND推出首支代言人形象廣告「王者光輝」片中配戴的Elisabeth結婚對戒。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND推出首支代言人形象廣告「王者光輝」片中配戴的Elisabeth結婚對戒。圖／銀座白石提供
高爾宣OSN出席點睛品Lalaport南港全新旗艦店開幕。圖／點睛品提供
高爾宣OSN出席點睛品Lalaport南港全新旗艦店開幕。圖／點睛品提供
EMPHASIS Cosmos 18K玫瑰金半寶石耳環，46,100元。圖／點睛品提供
EMPHASIS Cosmos 18K玫瑰金半寶石耳環，46,100元。圖／點睛品提供
點睛品酷潮蛇紋鑽石黃金戒指，11萬8,400元。圖／點睛品提供
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點睛品特定門市獨家販售的個性珠寶品牌EMPHASIS。圖／點睛品提供
點睛品特定門市獨家販售的個性珠寶品牌EMPHASIS。圖／點睛品提供
GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石2億Superbe絕美皇冠套組重新復刻首次亮相高雄。圖／銀座白石提供
GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石2億Superbe絕美皇冠套組重新復刻首次亮相高雄。圖／銀座白石提供
日本婚鑽戒品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石與比利時百年珠寶品牌EXELCO DIAMOND於高雄夢時代的新門市盛大開幕。圖／銀座白石提供
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高爾宣OSN出席點睛品Lalaport南港全新旗艦店開幕。圖／點睛品提供
高爾宣OSN出席點睛品Lalaport南港全新旗艦店開幕。圖／點睛品提供
高爾宣OSN出席點睛品Lalaport南港全新旗艦店開幕。圖／點睛品提供
高爾宣OSN出席點睛品Lalaport南港全新旗艦店開幕。圖／點睛品提供
PROMESSA鑽飾專屬訂製店於LaLaport南港1樓開幕。圖／點睛品提供
PROMESSA鑽飾專屬訂製店於LaLaport南港1樓開幕。圖／點睛品提供

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