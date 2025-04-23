高爾宣站台點睛品LaLaport開幕 解鎖單手抱娃奶爸技能
點睛品於全台最夯的南港LaLaport開設全新旗艦店，新任品牌大使、創作才子高爾宣OSN以新手爸爸的身份配戴點睛品中性黃金系列出席剪綵，並揭曉他與妻子一起擔綱演出的最新形象影片「因為你 選擇承諾」。旗艦店以「綠惜偕行・生生不息」之永續環保理念打造，位於LaLaport一樓入口處最亮眼位置，佔地32坪，也是現今全台最大店。
身為品牌大使的高爾宣表示店舖的設計燈光溫暖、氣氛舒適，店櫃中央還設有「生生樹」設計與大量自然元素。她今天以一身休閒的黑色針織閃與牛仔褲搭配設計中性的黃金點睛品酷潮黃金系列及EMPHASIS 18K雙色鑽石耳環，不拘性別的設計很能展現個人特色。他還透露自己私下有在投資黃金，在女兒初收之際也為女兒選購起來。太太今年即將度過第一次過母親節，他笑說在這位新手媽媽的暗示下，他打算獻上拍攝廣告時配戴的PROMESSA 同心結系列珠寶作為禮物。廣告影片中扮演高爾宣小孩的嬰兒演員小龍寶寶也一起出席記者會，讓他「露一手」單手抱娃的育兒新技能。
同場點睛品LalaPort南港旗艦店開幕的還有設置於LaLaport南港1樓的PROMESSA鑽飾專屬訂製店，以浪漫氛圍為重要的人許下獨一無二的幸福承諾。其中「PROMESSA 同心結系列」，以永結同心的象徵打造，不論是18K白金玫瑰金鑽石戒指，或是鑽石項鍊，都是傳遞感謝與愛意的最佳選擇。
隸屬于日本NEW ART集團的婚鑽戒品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石與比利時百年珠寶品牌EXELCO DIAMOND則是於本周進駐高雄夢時代，並展出總值逾3億元的奢華珠寶，其中價值2億的Superbe皇冠套組更是在台灣首度公開亮相。隨著高雄新門市的開幕，EXELCO DIAMOND也曝光了台灣代言人陳傑憲的首支品牌形象廣告「王者光輝」以國民好老公形象傳遞品牌「True Love, True Diamond - 對真愛的承諾」深刻意涵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言