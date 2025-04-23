快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

聽新聞
0:00 / 0:00

Harry Winston婚嫁珠寶 以彩鑽與多元切工勾勒幸福

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日發表了婚嫁珠寶系列推薦，以鑽石火光展現別具意義的深厚情意。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日發表了婚嫁珠寶系列推薦，以鑽石火光展現別具意義的深厚情意。圖／海瑞溫斯頓提供

傳統婚嫁常以六月份為旺季，人們走向了約定的場所、彼此約定盟誓並相伴相守。有「明星的珠寶商」與「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日發表了婚嫁珠寶系列推薦，除了經典的訂婚鑽戒、彩鑽鑽戒、Sparkling Cluster系列珠寶，另有簡約風格的單環鑽戒，在日常中展現意義別具的非日常深厚情意。

最常見的婚嫁珠寶首推以主（鑽）石搭配戒台滿鑽的華麗鑽戒，海瑞溫斯頓便有Belle系列訂婚鑽戒、The One系列枕形切工訂婚鑽戒、The One系列橢圓形切工訂婚鑽戒，以及The One系列圓形明亮式切工訂婚鑽戒等選擇；其中以鉑金為戒台的Belle系列訂婚鑽戒鑲嵌一顆約1.5克拉圓形明亮式切工鑽石，並搭配總重約1.824克拉的87顆極細微密釘鑲嵌圓形明亮式切工鑽石，眾星拱月、也讓鑽石火光與喜悅感受倍增。

The One系列除了具橢圓形、圓形、枕形的多樣化切工勾勒出幸福輪廓，另有一款以約2.9克拉黃鑽為主石，清澈透明的黃鑽光芒，誠為了明日美好生活的暖心預告。海瑞溫斯頓並提供主鑽1.0克拉以上的水滴形切工粉鑽，搭配鑲嵌以長錐形切工邊鑽，不僅粉彩動容，特殊的切工也展現了關於美好願景的獨特眼光。

如果想添增全身的造型感？Harry Winston的「絢漪錦簇」（Sparkling Cluster）系列珠寶更是白紗與禮服的最佳風格助攻。將鑽石以不完全規則方式鑲嵌的絢漪錦簇（Sparkling Cluster）系列項鍊與耳環，讓鑽石的火光如水珠、如一個又一個自遠方捎來的祝福般跳動著，前者鑲嵌總重15.205克拉的148顆圓形明亮式切工鑽石與3顆水滴形切工鑽石，後者則如雀鳥般展翅、成為耳畔亮點。

此外Harry Winston亦提供了相對素雅的設計，例如海瑞溫斯頓長形切工單鑽戒指鑲嵌一只約0.25克拉的長形切工鑽石、訂價約自20萬元起，Wave鑽石戒指則有4顆總重約0.12克拉的鑽石與波浪形戒環，訂價則約12萬元起，為盟誓以鑽石火光、愉悅許諾。

海瑞溫斯頓The One系列枕形切工白鑽、粉鑽與黃鑽鉑金戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓The One系列枕形切工白鑽、粉鑽與黃鑽鉑金戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓The One系列以多樣化的鑽石切工、勾勒出幸福的多重樣貌。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓The One系列以多樣化的鑽石切工、勾勒出幸福的多重樣貌。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓「絢漪錦簇」（Sparkling Cluster）系列鉑金鑽石耳環，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓「絢漪錦簇」（Sparkling Cluster）系列鉑金鑽石耳環，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓長形切工單鑽鉑金戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓長形切工單鑽鉑金戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Belle系列訂婚鑽戒與極細微密釘鑲嵌鉑金鑽石戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Belle系列訂婚鑽戒與極細微密釘鑲嵌鉑金鑽石戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供

戒指 珠寶 鑽石

延伸閱讀

第一代人間芭比近況曝光 搬私房珠寶上身粉誇「天使」

林心如「一棟房子加裝潢」上身 站台MIKIMOTO珠寶展

De Beers濃彩藍鑽領銜20億鑽石登台 設計向大自然致敬

璀璨鑽石打造靈動蕾絲 蕭邦臻品獻給至柔至剛的母親

相關新聞

排球少年太紅！壽司郎「鮪魚拼盤一天被吃光」暫停供應

粉絲再等等！連鎖迴轉壽司「壽司郎」攜手日本人氣動漫「排球少年!!」，自即日起至5月18日推出限時聯名活動，打造一系列聯名...

Panasonic春季新品登場 旗艦電鬍刀、洗碗機注入AI科技

Panasonic舉辦春季新品發表會，以「Ai你的美好生活」為主軸，推出多款融合AI應用的創新產品，全面升級居家日常體驗...

這仙氣太逼人了！宋慧喬現身珠寶活動狀態超絕

Chaumet品牌大使宋慧喬日前出席品牌在韓國首爾舉辦的頂級珠寶展。她選穿了一套設計簡約的白色平口禮服，搭配黃鑽和祖母綠...

高爾宣站台點睛品LaLaport開幕 解鎖單手抱娃奶爸技能

點睛品於全台最夯的南港LaLaport開設全新旗艦店，新任品牌大使、創作才子高爾宣OSN以新手爸爸的身份配戴點睛品中性黃...

宋雨綺背的TORY BURCH ROMY Hobo包 走路自帶率性慵懶

實用主義抬頭，外型簡約隨性且有足夠收納空間的包款成為受歡迎的選擇，TORY BURCH春季全新ROMY包款系列，即帶來肩...

連3天買1送1！胡椒廚房重返大台北 插旗新莊宏匯廣場

日系餐飲品牌「Pepper Lunch胡椒廚房」宣布將於4 月25日於新莊宏匯廣場開設全新分店，再度重返大台北地區。為慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。