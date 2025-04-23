Harry Winston婚嫁珠寶 以彩鑽與多元切工勾勒幸福

傳統婚嫁常以六月份為旺季，人們走向了約定的場所、彼此約定盟誓並相伴相守。有「明星的珠寶商」與「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日發表了婚嫁珠寶系列推薦，除了經典的訂婚鑽戒、彩鑽鑽戒、Sparkling Cluster系列珠寶，另有簡約風格的單環鑽戒，在日常中展現意義別具的非日常深厚情意。

最常見的婚嫁珠寶首推以主（鑽）石搭配戒台滿鑽的華麗鑽戒，海瑞溫斯頓便有Belle系列訂婚鑽戒、The One系列枕形切工訂婚鑽戒、The One系列橢圓形切工訂婚鑽戒，以及The One系列圓形明亮式切工訂婚鑽戒等選擇；其中以鉑金為戒台的Belle系列訂婚鑽戒鑲嵌一顆約1.5克拉圓形明亮式切工鑽石，並搭配總重約1.824克拉的87顆極細微密釘鑲嵌圓形明亮式切工鑽石，眾星拱月、也讓鑽石火光與喜悅感受倍增。

The One系列除了具橢圓形、圓形、枕形的多樣化切工勾勒出幸福輪廓，另有一款以約2.9克拉黃鑽為主石，清澈透明的黃鑽光芒，誠為了明日美好生活的暖心預告。海瑞溫斯頓並提供主鑽1.0克拉以上的水滴形切工粉鑽，搭配鑲嵌以長錐形切工邊鑽，不僅粉彩動容，特殊的切工也展現了關於美好願景的獨特眼光。

如果想添增全身的造型感？Harry Winston的「絢漪錦簇」（Sparkling Cluster）系列珠寶更是白紗與禮服的最佳風格助攻。將鑽石以不完全規則方式鑲嵌的絢漪錦簇（Sparkling Cluster）系列項鍊與耳環，讓鑽石的火光如水珠、如一個又一個自遠方捎來的祝福般跳動著，前者鑲嵌總重15.205克拉的148顆圓形明亮式切工鑽石與3顆水滴形切工鑽石，後者則如雀鳥般展翅、成為耳畔亮點。