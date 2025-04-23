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宋雨綺背的TORY BURCH ROMY Hobo包 走路自帶率性慵懶

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
宋雨琦身著條紋針織短袖、直筒牛仔寬褲，手提ROMY Hobo小號肩背包搭配吊飾項鍊。圖／TORY BURCH提供
宋雨琦身著條紋針織短袖、直筒牛仔寬褲，手提ROMY Hobo小號肩背包搭配吊飾項鍊。圖／TORY BURCH提供

實用主義抬頭，外型簡約隨性且有足夠收納空間的包款成為受歡迎的選擇，TORY BURCH春季全新ROMY包款系列，即帶來肩背包、水桶包、托特包數款實用包型選擇，可以說是時髦通勤女子必備款，並由品牌代言人秦嵐、品牌包袋及鞋履系列代言人宋雨琦、演員兼歌手李心潔、演員盧昱曉共同演繹。

ROMY列水桶包與托特包由柔軟荔枝紋皮革打造，訴求包身輕便，內部空間寬敞，方便日常隨身收納，背帶設計結合全新鈕扣式標誌，為整體造型增添細節。

全新ROMY Hobo肩背包，兼具精緻與隨性，可以輕鬆駕馭多種造型，適配日常各種場合，小巧包身注入柔雅弧度，展現摩登個性，可以手提或肩背設計，滿足攜帶包款的變化。

宋雨琦身著條紋針織短袖、直筒牛仔寬褲，手提ROMY Hobo小號肩背包搭配吊飾項鍊，輕鬆就展現日常的時髦。秦嵐身穿TORY BURCH 2025春夏系列平紋針織連身衣、棉質寬褲，手提ROMY Hobo肩背包，展現御姐系的帥氣風格。李心潔身著T Monogram丹寧工裝外套、花朵蕾絲洋裝，手提ROMY托特包，優雅自持。盧昱曉身著T Monogram丹寧工裝外套、解構牛仔裙，手提ROMY水桶包，輕巧別緻。

TORY BURCH ROMY Hobo小號肩背包，15,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY Hobo小號肩背包，15,900元。圖／TORY BURCH提供
宋雨琦身著條紋針織短袖、直筒牛仔寬褲、KIRA墨鏡，手提ROMY Hobo小號肩背包搭配吊飾項鍊。圖／TORY BURCH提供
宋雨琦身著條紋針織短袖、直筒牛仔寬褲、KIRA墨鏡，手提ROMY Hobo小號肩背包搭配吊飾項鍊。圖／TORY BURCH提供
盧昱曉身著T Monogram丹寧工裝外套、解構牛仔裙，手提ROMY水桶包。圖／TORY BURCH提供
盧昱曉身著T Monogram丹寧工裝外套、解構牛仔裙，手提ROMY水桶包。圖／TORY BURCH提供
李心潔身著T Monogram丹寧工裝外套、花朵蕾絲洋裝與ROMY托特包。圖／TORY BURCH提供
李心潔身著T Monogram丹寧工裝外套、花朵蕾絲洋裝與ROMY托特包。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY Hobo肩背包，21,500元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY Hobo肩背包，21,500元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY水桶包，18,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY水桶包，18,900元。圖／TORY BURCH提供
秦嵐身穿TORY BURCH 2025春夏系列平紋針織連身衣、棉質寬褲，手提ROMY Hobo肩背包。圖／TORY BURCH提供
秦嵐身穿TORY BURCH 2025春夏系列平紋針織連身衣、棉質寬褲，手提ROMY Hobo肩背包。圖／TORY BURCH提供
秦嵐身穿TORY BURCH 2025春夏系列平紋針織連身衣、棉質寬褲，手提ROMY Hobo肩背包。圖／TORY BURCH提供
秦嵐身穿TORY BURCH 2025春夏系列平紋針織連身衣、棉質寬褲，手提ROMY Hobo肩背包。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY小號托特包，19,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY小號托特包，19,900元。圖／TORY BURCH提供

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