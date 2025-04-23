宋雨綺背的TORY BURCH ROMY Hobo包 走路自帶率性慵懶

實用主義抬頭，外型簡約隨性且有足夠收納空間的包款成為受歡迎的選擇，TORY BURCH春季全新ROMY包款系列，即帶來肩背包、水桶包、托特包數款實用包型選擇，可以說是時髦通勤女子必備款，並由品牌代言人秦嵐、品牌包袋及鞋履系列代言人宋雨琦、演員兼歌手李心潔、演員盧昱曉共同演繹。

ROMY列水桶包與托特包由柔軟荔枝紋皮革打造，訴求包身輕便，內部空間寬敞，方便日常隨身收納，背帶設計結合全新鈕扣式標誌，為整體造型增添細節。

全新ROMY Hobo肩背包，兼具精緻與隨性，可以輕鬆駕馭多種造型，適配日常各種場合，小巧包身注入柔雅弧度，展現摩登個性，可以手提或肩背設計，滿足攜帶包款的變化。