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連3天買1送1！胡椒廚房重返大台北 插旗新莊宏匯廣場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
為了慶祝新莊宏匯店開幕，推出新品「牛肉椒燒烏龍麵」，每份239元。圖／胡椒廚房提供
為了慶祝新莊宏匯店開幕，推出新品「牛肉椒燒烏龍麵」，每份239元。圖／胡椒廚房提供

日系餐飲品牌「Pepper Lunch胡椒廚房」宣布將於4 月25日於新莊宏匯廣場開設全新分店，再度重返大台北地區。為慶祝新店開幕，前3日可享「指定餐點買1送1」，另外還有打卡送飲品等不同優惠。

「Pepper Lunch胡椒廚房」自1994年於日本創立，目前在日本、亞洲、美洲和澳洲擁有超過500家分店。過去胡椒廚房在台經過多次代理商轉換，目前在台中Lalaport及新竹巨城共有2家分店。隨著橘焱胡同集團在今年宣布取得「Pepper Lunch 胡椒廚房」台灣區代理權，也再新開設「新莊宏匯廣場店」，為品牌第三間分店，並預計將再插旗台南，未來在新北市也會有新據點。

胡椒廚房主打使用專利鑄鐵製造的鐵板，搭配「自助烹調」的體驗，提升用餐的互動性與趣味性，招牌菜色包括「胡椒牛肉飯」、「1855美國板腱牛排」、「鮭魚雞排雙拼」等不同餐點，售價各為209、329、259元。

為了慶祝新莊宏匯店盛大開幕，特別推出新品「牛肉椒燒烏龍麵」，每份239元。4月25日至4月27日，首三日享「買1送1」，可選擇「胡椒牛肉飯」或「胡椒雞肉飯」，每日限量30份。其餘門市也同步推出優惠活動，4月25日到5月31日於門市消費打卡，即贈飲品一杯。

胡椒廚房胡椒牛肉飯，209元。圖／胡椒廚房提供
胡椒廚房胡椒牛肉飯，209元。圖／胡椒廚房提供

廚房 日本

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