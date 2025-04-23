一次吃到3顆米其林星星！格蘭利威「原酒摘星宴」直擊

喜歡蒐集米其林星星的饕客注意了，現在你有機會可以在台北，一次吃到分別在北、中、南閃耀的3顆米其林星星。米其林指南官方合作夥伴格蘭利威「原酒摘星宴」，首創集結台北「SENS」、台中「MINIMAL」、高雄「HAILI」3間人氣米其林星級餐廳於同一場域，讓饕客能夠一次吃到三位星廚精心以台灣在地風味料理，呼應格蘭利威三款原酒特色的獨家星級饗宴。

這次的格蘭利威「原酒摘星宴」，在三位星廚的帶領下，猶如一場由淺至深、由淡到濃、從清新到豐厚的細膩味蕾旅程。由開業三個月即摘星的「HAILI」主廚康仁維（William）的一道「長崎鯖魚、柴燒柿餅、梅干蕃茄冷湯」揭開序幕，非常溫柔地還原了南部人記憶中「薑汁蕃茄」的風味 。

接下來的「嫩煎干貝、香油、羅勒」來自「SENS」優秀青年主廚吳定祐（Darius）的發想。他針對「格蘭利威12年首席三桶原酒限定版」當中的熱帶果香，以台式「三杯干貝」為靈感來源，將「三杯」當中的白酒以米酒取代，再用羅勒替換九層塔，以干貝的鮮甜與鹹味醬汁去對應威士忌中的熱帶水果香氣。吃的時候再噴上一點「格蘭利威12年首席三桶原酒限定版」，除了熱帶水果以外，搭配菜色中的焦化蘑菇泥，還能夠感受到更多層次的堅果香氣。

星級套餐以全球唯一以冰淇淋摘下米其林星星的「Minimal」主廚萬士傑（Arvin）所帶來的「金萱、玉蘭花、威士忌冰淇淋」作為結尾。萬士傑特別將冰淇淋裡面的脂肪類與蛋白質成分降到最低 ， 「讓它的香氣更加輕盈 ， 然後 還多了金萱茶跟玉蘭花的香氣，去做出這款以輕盈香氣為主的冰品。」

格蘭利威「原酒摘星宴」即日起進行至至5月10日，每場次每位3,580元，活動當日現場可折抵格蘭利威限定酒款消費金額500元（每人每次僅限折抵乙次）。除品嚐由三位星廚獻上的6道式獨家套餐，還可以品酩到格蘭利威「12年首席三桶原酒限定版」、「13年雪莉桶原酒 2025限量臻藏版」、「15年雪莉桶原酒2024限量臻藏版」全系列原酒產品，以及格蘭利威20年小批次單一麥芽蘇格蘭威士忌。報名連結：https://accu.ps/nxUfrV