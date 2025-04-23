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IG創作新利器！Edits App搞定拍攝、編輯、上傳全流程
要發美照也要剪影音，現代人經營社群簡直需要三頭六臂，再加上好幾個App才能完成整套創作流程。讓人又愛又恨的Meta瞄準創作者需求，宣布推出全新手機影片創作應用程式「Edits」，主打單一App即可完成創作上傳全流程，協助創作者更流暢進行拍攝、編輯，且可以輸出高畫質的影片。Edits集結強大拍攝與剪輯功能，支援最長10分鐘錄影，並內建精準時間軸與可逐格編輯的工具，搭配綠幕、轉場等特效，滿足各類創作需求。
Edits提供直覺化專案管理，完成影片後可一鍵將成品分享到Instagram、Facebook，或匯出無浮水印版本至其他平台。此外，Edits更導入數據驅動設計，提供跳出率等即時回饋，協助使用者更精準掌握內容表現的影響因素。這個功能對有心經營社群的用戶應該會覺得太佛心，但佛系使用者可能會覺得很逼人。
Meta表示，依據許多搶先體驗創作者的回饋，未來還預計加入更多實用功能，像是「關鍵幀」編輯、運用AI特效快速改造影片的風格與調性，與「多人協作草稿」等進階功能，還有更多元的字體、文字動畫、轉場、音效、濾鏡與音樂選項，進一步強化創作自由度。現在就立刻到App Store下載Edits，以Instagram帳號登入，開始創作吧！
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