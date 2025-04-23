IG創作新利器！Edits App搞定拍攝、編輯、上傳全流程

要發美照也要剪影音，現代人經營社群簡直需要三頭六臂，再加上好幾個App才能完成整套創作流程。讓人又愛又恨的Meta瞄準創作者需求，宣布推出全新手機影片創作應用程式「Edits」，主打單一App即可完成創作上傳全流程，協助創作者更流暢進行拍攝、編輯，且可以輸出高畫質的影片。Edits集結強大拍攝與剪輯功能，支援最長10分鐘錄影，並內建精準時間軸與可逐格編輯的工具，搭配綠幕、轉場等特效，滿足各類創作需求。

Edits提供直覺化專案管理，完成影片後可一鍵將成品分享到Instagram、Facebook，或匯出無浮水印版本至其他平台。此外，Edits更導入數據驅動設計，提供跳出率等即時回饋，協助使用者更精準掌握內容表現的影響因素。這個功能對有心經營社群的用戶應該會覺得太佛心，但佛系使用者可能會覺得很逼人。