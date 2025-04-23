母親節就要寵媽媽 TOD'S嚴選鞋包推薦全場合時髦走跳

隨著母親節將要來到，義大利時尚品牌亦推薦了年度新品推薦，包含柔軟皮革結合經典簡約設計的義式包款，以及多款好走好穿的針織休閒鞋、膠底漁夫鞋或台灣限定款的復古德訓鞋，讓媽媽時髦一整年、與家人走更長遠的路。

包款推薦主打Timeless的小型款與大型款Hobo包，以略帶圓弧造型但具有寬敞內部收納可能，可手提亦可肩背，並具品牌經典T字母金屬扣飾；Timeless翻蓋三層包則使用了小牛皮與側褶設計、內裡則為麂皮，磁吸式開關開闔方便，輕巧優雅。迎合夏日的愜意則有拉菲草托特包的Timeless與草編的EBL手提斜背包兩款推薦，前者使用多種Raffia草編織、呈現義式的幾何表情，除了兼具彈性與韌性、亦減輕了外出時的隨身重量，後者則使用拉菲棕櫚的長纖維葉片並搭配Luxor皮革，共有巧克力、水藍、淺棕三色。

鞋款系列TOD’S則接軌運動時尚風潮，首推一雙台灣獨家限定的復古風「德軍訓練鞋」也簡稱德訓鞋，採用箱型鞋底、側邊有壓印TOD’S字樣的皮標、鞋內襯則有TOD’S金色壓印雙獅Logo，同時鞋後跟並有裝飾性的TOD’S經典Gommino豆豆，時髦活力；Sportivo系列的針織休閒鞋則是TOD’S近年熱賣款式，使用彈性聚酯針織製作鞋面，同時襪套式鞋口將能舒適地貼合腳踝，共有無鞋帶的Kate扣飾裝飾款與附鞋帶兩種設計、五種顏色。

最後如果喜愛前往戶外、休閒的媽媽，則推薦Barretta的休閒涼鞋或Trendy Sandal皮革涼拖鞋；前者採用輕量的EVA鞋底與大豆豆設計，雙條鞋面皮帶與寬版的皮後絆帶則讓媽媽的雙腳在行走時被完整包覆，帶來穩定的舒適感，Trendy Sandal皮革涼拖鞋則以廣受歡迎的歐洲經典涼鞋為設計，但有著較寬的鞋楦、讓腳趾腳掌透氣，精緻的皮革包邊則讓鞋款有休閒風格但不隨便、獻上子女（或老公）對於媽媽的寵愛。