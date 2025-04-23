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全宇宙僅這咖！Gentle Monster精製「GD墨鏡」鑲鑽小雛菊、笑臉刺青統統神復刻

聯合報／ 編輯Ethero／即時報導
GD戴著GENTLE MONSTER特製眼鏡。圖／摘自GD IG
GD戴著GENTLE MONSTER特製眼鏡。圖／摘自GD IG

潮流天王G-Dragon與Gentle Monster秘密合作，正式公開！Gentle Monster這2日在Instagram公開為GD打造的訂製金色鑲鑽墨鏡，以他新專輯《Übermensch》為字樣，作為鏡腳線條，並在鏡片處採用罕見的四葉草造型，極具辨識度與藝術感。而特製眼鏡盒更以「GD的手」為靈感，完整還原他招牌指彩、笑臉刺青戒指與等Icon，滿滿的「志龍Style」。

GD 2月正式回歸樂壇，暌違7年推出第3張個人正規專輯《Übermensch》，並展開全球巡演。演唱會門票與周邊商品瞬間銷售一空，不只手燈、海報、T-shirt成為搶購焦點，連GD在MV、節目或私下穿戴過的單品，也為暢銷單品，粉絲戲稱：「根本是有錢也買不到的程度。」

而充滿藝術、華麗的「金手眼鏡盒」，有著GD品牌《Peaceminusone》的小雛菊，小指頭上更佩戴綠松石戒指，貼心細節全都神還原。只是這款墨鏡，目前僅讓天王獨享，無對外販售計畫，但「V.I.P」仍瘋狂敲碗能推出這副「GD同款」眼鏡。

GENTLE MONSTER為GD特製的金手指眼鏡盒。圖／摘自GENTLE MONSTER
GENTLE MONSTER為GD特製的金手指眼鏡盒。圖／摘自GENTLE MONSTER
GENTLE MONSTER為GD特製的金手指眼鏡盒。圖／摘自GENTLE MONSTER
GENTLE MONSTER為GD特製的金手指眼鏡盒。圖／摘自GENTLE MONSTER
鏡架上還有以GD專輯名的草寫設計。圖／摘自GENTLE MONSTER
鏡架上還有以GD專輯名的草寫設計。圖／摘自GENTLE MONSTER
GENTLE MONSTER為GD特製的華麗眼鏡。圖／摘自GENTLE MONSTER
GENTLE MONSTER為GD特製的華麗眼鏡。圖／摘自GENTLE MONSTER
GENTLE MONSTER為GD特製的華麗眼鏡。圖／摘自GENTLE MONSTER
GENTLE MONSTER為GD特製的華麗眼鏡。圖／摘自GENTLE MONSTER

刺青 戒指 眼鏡

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