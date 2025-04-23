全宇宙僅這咖！Gentle Monster精製「GD墨鏡」鑲鑽小雛菊、笑臉刺青統統神復刻

潮流天王G-Dragon與Gentle Monster秘密合作，正式公開！Gentle Monster這2日在Instagram公開為GD打造的訂製金色鑲鑽墨鏡，以他新專輯《Übermensch》為字樣，作為鏡腳線條，並在鏡片處採用罕見的四葉草造型，極具辨識度與藝術感。而特製眼鏡盒更以「GD的手」為靈感，完整還原他招牌指彩、笑臉刺青與戒指與等Icon，滿滿的「志龍Style」。

GD 2月正式回歸樂壇，暌違7年推出第3張個人正規專輯《Übermensch》，並展開全球巡演。演唱會門票與周邊商品瞬間銷售一空，不只手燈、海報、T-shirt成為搶購焦點，連GD在MV、節目或私下穿戴過的單品，也為暢銷單品，粉絲戲稱：「根本是有錢也買不到的程度。」