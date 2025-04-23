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「2025韓國最帥男歌手排行榜」Top15來了！第6名太強、車銀優竟然要加油？
2025韓國最帥男歌手排行榜Top 15來了！在美國投票網站Kingchoice公布的「Visual King of KPOP 2025」排行榜中，BTS防彈少年團就包辦了Top3，尤其是奪冠的V票數更領先第2名超過3倍，雖然還在服兵役，最帥常勝軍的地位依舊屹立不搖。
還要給Super Junior東海拍拍手，已經出道20年，不僅能和小鮮肉弟弟們拚顏值，還擠上第6名，就算比身材和肌肉也絕對不輸人。
不過車銀優的名次有點令人意外，是西方人不懂「臉蛋天才」的魅力嗎？……
●2025韓國最帥男歌手排行榜Top 15
第1名：BTS V（金泰亨Kim Taehyung）
第2名：BTS 田柾國（Jungkook）
第3名：BTS Jin（金碩珍Kim Seokjin）
第4名：Stray Kids 鉉辰（Hyunjin）
第5名：ENHYPEN Sunoo（金善禹）
第6名：Super Junior東海（Lee Donghae）
第7名：T.O.P（崔勝鉉）
第8名：ASTRO 車銀優（Cha Eunwoo）
第9名：INFINITE L（金明洙）
第10名：MONSTA X 玟赫（Minhyuk）
第11名：SHINee 珉豪（Choi Minho）
第12名：TOMORROW X TOGETHER SOOBIN（崔秀彬Choi Soobin）
第13名：朴志訓（Park Jihoon）
第14名：SEVENTEEN 金珉奎（Kim Mingyu）
第15名：EXO Suho
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