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「2025韓國最帥男歌手排行榜」Top15來了！第6名太強、車銀優竟然要加油？

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導

圖／翻攝自IG @thv
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2025韓國最帥男歌手排行榜Top 15來了！在美國投票網站Kingchoice公布的「Visual King of KPOP 2025」排行榜中，BTS防彈少年團就包辦了Top3，尤其是奪冠的V票數更領先第2名超過3倍，雖然還在服兵役，最帥常勝軍的地位依舊屹立不搖。

還要給Super Junior東海拍拍手，已經出道20年，不僅能和小鮮肉弟弟們拚顏值，還擠上第6名，就算比身材和肌肉也絕對不輸人。

不過車銀優的名次有點令人意外，是西方人不懂「臉蛋天才」的魅力嗎？……

●2025韓國最帥男歌手排行榜Top 15

第1名：BTS V（金泰亨Kim Taehyung）

圖／翻攝自IG @thv
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第2名：BTS 田柾國（Jungkook）

圖／翻攝自IG @jungkook_bighitentertainment
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第3名：BTS Jin（金碩珍Kim Seokjin）

圖／翻攝自IG @jin
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第4名：Stray Kids 鉉辰（Hyunjin）

圖／翻攝自IG @hynjinnnn
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第5名：ENHYPEN Sunoo（金善禹）

圖／翻攝自IG @sunoo_enhypen
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第6名：Super Junior東海（Lee Donghae）

圖／翻攝自IG @leedonghae
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第7名：T.O.P（崔勝鉉）

圖／翻攝自IG @ttt
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第8名：ASTRO 車銀優（Cha Eunwoo）

圖／翻攝自IG @eunwo.o_c
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第9名：INFINITE L（金明洙）

圖／翻攝自IG @kim_msl
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第10名：MONSTA X 玟赫（Minhyuk）

圖／翻攝自IG @go5rae
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第11名：SHINee 珉豪（Choi Minho）

圖／翻攝自IG @choiminho_1209
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第12名：TOMORROW X TOGETHER SOOBIN（崔秀彬Choi Soobin）

圖／翻攝自IG @page.soobin
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第13名：朴志訓（Park Jihoon）

圖／翻攝自IG @0529.jihoon.ig
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第14名：SEVENTEEN 金珉奎（Kim Mingyu）

圖／翻攝自IG @min9yu_k
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第15名：EXO Suho

圖／翻攝自IG @kimjuncotton
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BTS X

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