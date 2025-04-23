西島秀俊與桂綸鎂首度同台！《DEAR STRANGER》揭開婚姻與人性的秘密

風格獨具並備受讚譽的日本導演真利子哲也最新力作的《DEAR STRANGER》，結合日本、美國、臺灣等跨國合製，與聯合數位文創共同出品，邀請台日實力派演員西島秀俊與桂綸鎂飾演一對居住在紐約的亞洲夫妻，因兒子誘拐事件揭露彼此的秘密。全片在美國布魯克林實景拍攝，細膩描繪真實的紐約日常景象。電影團隊釋出最新消息，預計即將於2025年9月在日本上映！台灣上映時間也在規劃中，影迷們敬請期待。

故事描述住在紐約的日本人賢治（西島秀俊 飾）與其華裔美籍妻子珍（桂綸鎂 飾），日常被工作、育兒與照護責任壓得喘不過氣。某日，他們年幼的兒子遭到綁架，事件甚至演變成殺人案。在悲劇的衝擊下，夫妻間隱藏的真心話與秘密一一浮現，裂痕逐漸擴大，將這對夫妻推向情感與道德的崩潰邊緣。曾經一同追求的「幸福家庭」，還能否重新修補？

本片是一部緊湊而深刻的懸疑心理片，以一起兒童誘拐事件為開端，描繪了一個逐步走向瓦解的家庭，在紐約這座大都市的一隅中深入探討人與人之間無形的隔閡、孤獨，以及異國跨族群難以真正理解的困境。導演希望能深刻探討「信任」、「哀傷」以及「跨文化之間脆弱的人際連結」等極具人性的主題。

桂綸鎂回憶起第一次讀到劇本時：「我感受到它獨特的氣質，透過各種象徵與哲思，靜靜地揭示人類的本質。」對戲的西島秀俊大讚她自然真摯的演技，也提到自從看過真利子導演的作品，便非常希望能與他合作，這次90％的對白為英文是一大挑戰，同時也很享受整個拍攝氛圍。

真利子哲也執導新作《DEAR STRANGER》，今年秋天將於日本上映。圖／聯合數位文創提供

《DEAR STRANGER》由台日美演員及工作團隊齊心協力，創作出這部融合英語、中文、日語、西班牙語，甚至手語的精彩作品，對移民處境與多元文化婚姻的細膩描繪，深具全球共鳴，明明都在追求「幸福的家庭」，為什麼夫妻卻漸行漸遠？這是一則關於婚姻的寓言，也是對異文化溝通的真實描繪，同時也是一位異鄉人凝視2020年代美國社會的視角，是一部深刻刻畫出文化差異及內斂情感的精彩作品。雖然臺灣的上映時間仍在規劃中，但已讓人備受期待。