CANADA GOOSE風雨衣Ｘ林映唯、王碩瀚的時髦機能穿搭

春季氣候典型忽晴忽雨、忽冷忽熱，氣象預報顯示全台又將迎來雨彈，擅長設計面對各種氣候挑戰的高端機能服飾Canada Goose，春季系列產品著重於防風、抗寒、防雨設計，其中首推Tofino風雨衣及Harrison防風夾克，並由林映唯、王碩瀚一起示範時髦機能穿搭。

Canada Goose今年春夏風格，主打「簡約外型、高機能、疊穿」三大關鍵字，不論是雨衣或是風雨衣，著重在外套的簡約廓形、機能面料的運用，俐落的線條且沒有過於花俏的設計，讓外套可以與現有衣物疊穿搭配。

林映唯這次穿著輕薄又透氣的軍綠色Tofino風雨衣，搭配咖啡色的短版襯衫、白色背心，搭配丹寧長裙和Glacier Trail黑綠撞色運動鞋，呈現出都會女子的自在與輕鬆。

王碩瀚則穿著Harrison防風夾克，有一半服飾都是機能服的他表示，穿上的第一時間就被夾克的輕盈感嚇到，接著又被防風的效果驚艷。他以丹寧單品搭配Harrison夾克整體率性有型，丹寧襯衫搭配上黑色領帶，即可為造型賦予正式感。

想體驗Canada Goose完整春季日常高機能單品，可至新光三越A9一樓Canada Goose專門店試穿選購。