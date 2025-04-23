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星野集團全新品牌「LUCY」！6月2日起預約 打造山居新體驗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星野集團再創旅宿新品牌「LUCY（璐西）」，選址皆位於山林之間。圖/星野集團提供
星野集團再創旅宿新品牌「LUCY（璐西）」，選址皆位於山林之間。圖/星野集團提供

日本星野集團正式發布旗下第6個全新品牌「LUCY（璐西）」，預計於2025年春季起在日本各地陸續開幕。這也是繼「虹夕諾雅」、「RISONARE」、「界」、「OMO」、「BEB」後，星野集團再次拓展的新品牌。「LUCY」融於山林，目標在打造人人皆可輕鬆體驗的山岳旅行。

隨著旅日的外國遊客市場逐年增加，據調查，其中約3/4的觀光行程集中在東京、大阪、京都、北海道與福岡等主要城市，而日本擁有35座國立公園，蘊藏著豐富的自然資源，近年來也正積極推動「自然觀光」，其中，「山岳觀光」結合日本獨特的山岳信仰、四季風光與深厚的登山文化，已成為自然旅遊中的一大亮點。

目前全日本共有361間山屋，已是成熟的登山住宿網絡，星野集團即將推出的新品牌「LUCY」，則是以提升山屋的舒適度與體驗為目標，開創一個全新面貌的山岳旅宿選項。

LUCY期望讓更多人輕鬆親近山岳，並實現過去被認為難以達成的山中舒適住宿體驗。品牌將定義為「山岳飯店」，提出「6大核心機能承諾」包括私人休憩空間、溫水洗淨馬桶、獨立淋浴與盥洗室、豐盛的肉魚蛋料理、附設便利商店，以及充電與Wi-Fi服務。

至於名稱由來，「LUCY」取自19世紀英國旅行家伊莎貝拉‧璐西‧博兒（Isabella "Lucy" Bird, 1831–1904），她從東京出發、是首位走遍北海道至關西地區的西方女性旅人。取其名，藉此鼓勵更多人踏上屬於自己的嶄新旅程。

■LUCY首間設施「LUCY 尾瀨鳩待」

LUCY的首間設施「LUCY 尾瀨鳩待」將於2025年9月1日開幕，2025年6月2日開放預約，地點位於日本群馬縣片品村、尾瀨國立公園的入口「鳩待峠」。地點緊鄰登山口，健行當日，可將行李寄放在LUCY，以輕便的姿態出發。

LUCY尾瀨鳩待提供3種客房類型，從注重隱私的宿舍房，到適合情侶與朋友的雙人房，以及親子與團體皆宜的4人房，滿足不同旅客的住宿需求。

餐飲方面，主打溫暖身心的「LUCY 豚汁」晚餐，搭配手作豆腐與各式山珍海味，早餐則可在24小時便利商店選購多樣輕食，靈活又便利。

入住旅客還能參加專屬的豐富原創活動。飯店旁的「鳩待基地（Hatomachi Base） Cafe & Shop」，提供花豆霜淇淋等在地甜點、登山裝備與LUCY限定商品，非住宿旅客亦可使用。

LUCY尾瀬鳩待的朝食。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待的朝食。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待Cafe & Shop也提供各式餐點。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待Cafe & Shop也提供各式餐點。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待的4人房型。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待的4人房型。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待的Food&Drink Station。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待的Food&Drink Station。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待外觀也融於山野。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待外觀也融於山野。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待的客房有多種選擇。圖/星野集團提供
LUCY尾瀬鳩待的客房有多種選擇。圖/星野集團提供

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