佐登妮絲城堡《法國時光》盛大開展 浸享浪漫法式香頌

連假即將到來，想感受濃濃的法式氛圍不必遠赴歐洲！佐登妮絲（4190）集團宣布即日起至6月1日，全台最大歐式景觀花園城堡-佐登妮絲城堡推出期間限定《法國時光》主題，邀請民眾走進全台最大歐式花園城堡，展開一場法式文化與人文藝術的沉浸式體驗。

園區裡法國旗幟飄揚，搭配薰衣草點綴，營造南法般的詩情畫意，還有全台唯一的法式鐵塔坐落妮絲公主花園，多座法國經典建築微縮模型，搭配中世紀拍照場景，還原法國經典風貌，小朋友還可免費換上期間限定的中世紀造型，拍攝穿越時空的紀念照，留下獨一無二的旅遊回憶。

迎接春夏換季，佐登妮絲城堡處處充滿濃濃法國味，花園內飄揚旗幟、市集到建築內中世紀教堂場景、模型，一秒置身在巴黎。

美研所入口旁的主題布景區，以古聖母院背板結合中世紀市集前景，現場還有水果攤與民眾互動拍照，同時提供兒童免費中世紀禮服換裝體驗，讓家中的小寶貝化身為歐洲的小公主，大人小孩一起遊園趣。佐美館則打造巴黎教堂內部氛圍，設置皇后椅與皇冠，感受宮廷般的優雅。

全台最大歐式景觀花園-佐登妮絲城堡鋪上薰衣草花園與各式花卉點綴，浪漫處處可見，營造出南法般的詩情畫意，穹頂大廳下還展出巴黎鐵塔、羅浮宮、聖母院等知名建築模型，走一趟就能感受「台版凡爾賽宮」佐登妮絲城堡的魅力。

園區內不只好逛又好拍，連美食也精心準備、毫不馬虎。佐登妮絲城堡推出「法式風情下午茶」，讓民眾坐在全台最大的歐式城堡中，品嚐精緻甜點，眺望園區美景，沉浸浪漫法式氛圍，每一刻都彷彿置身於法國街頭。

端午佳節(5月30日至6月1日)期間限定活動同步登場，「飛爾市集」將進駐城堡長廊設置特色攤位，門票可一票玩三天，暢玩不設限。現場進駐文創市集、另設有仿法國畫家村風格的限定布景區，結合創意藝術照，增添異國風情。

活動期間消費滿500元即贈精美小禮品，還有期間限定的幸運轉盤活動。凡出示城堡消費明細不限金額，即可獲得轉盤抽獎資格，人人有獎，數量有限，送完為止。

為了迎接下一個活動主題「熊熊嘉年華」，佐登妮絲城堡於端午連假期間搶先暖身，推出兩人同行送法國小熊吊飾，四人同行送小熊玩偶，凡揪滿20人同行，更能將高達93吋、比人還高的巨型大熊玩偶帶回家，造型吸睛、限量贈送。

現場還有精彩演出陪遊客慶端午，5月30日邀請屢獲全國特優的大林國中旗樂隊演出，5月31日還有其他團體接力登場，增添節慶熱鬧氣氛，端午連假來佐登妮絲，拍照打卡、節慶同樂、異國風情一次滿足。

佐登妮絲明星保養品「肌光緊緻系列」，榮獲2025年Monde Selection世界品質評鑑大賞：「美妝保養品金獎」，此獎項有保養品界奧斯卡之稱，國際認證更為品質保證。肌光緊緻系列獨家專利配方「Lac-J」技術以青春修護、緊緻彈潤與細緻肌膚為主要訴求，上市以來深獲消費者好評，給肌膚最頂級的呵護。

佐登妮絲集團推出限時肌膚體驗課程，即日起至6月30日止，祭出超值雙人同行一人免費，首次體驗者，凡兩人同行報名指定課程，即享一人免費，優惠價只要999元，平均每人不到500元，就能享受專業級肌膚護理。

此次體驗課程提供二選一，包括人氣臉部課程「HO超微水飛梭」，引進最新智能儀器，深層淨化毛孔將髒污一網打盡，以及「全背順氣活力SPA2.0」課程，透過專業手法與客製化精油，釋放壓力，舒緩一整天的倦怠感。