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唯一53度3年陳高媽祖聯名酒 白沙屯有求必應酒登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
全新「白沙屯有求必應紀念酒」特選中式白酒最醇美的53度陳年高梁，以多層次香氣喜迎媽祖。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新「白沙屯有求必應紀念酒」特選中式白酒最醇美的53度陳年高梁，以多層次香氣喜迎媽祖。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖進香活動將於5月1日深夜啟程，延續去年造成轟動的「白沙屯媽祖如意紀念酒」，泰山企業於今年再度攜手馬祖酒廠，推出全新「白沙屯有求必應紀念酒」，以融合馬祖在地文化、媽祖信仰與高端工藝為設計核心，預計將再掀一波搶購熱潮。

延續白沙屯媽祖徒步進香活動的文化精神，尤其感恩連續兩年媽祖鑾轎均停轎泰山田中廠的庇顧，新款紀念酒採用象徵喜氣與守護的磚紅色如意瓶身，瓶身上更以24K金絲線精緻描繪媽祖神像，金光閃耀、氣勢非凡，寓意神聖庇佑與榮耀祝福。

隨盒隨機附上媽祖鑾轎上的金獅吊飾，一款名為「有求必應」，是採用白沙屯媽祖出巡啟程為傾聽信眾心願，以金獅腳踏繡球的形象象徵著信徒們有求必得媽祖回應；另一款名為「腳踏實地」，則是媽祖返程時希望信眾們除了誠心祈福，也因腳踏實地做事以達成所願，因此以金獅四腳踏地的形象象徵腳踏實地之意。此巧思採盲盒概念，隨機送放入酒品禮盒之中，更增添收藏與趣味價值。

禮盒包裝採手繪風格描繪信徒隨香畫面，營造強烈情感連結與文化認同感。今年特別在紀念酒開賣前，舉行祈福儀式，由泰山企業行銷一處副總鈕安澤、消費食品事業處黃金玲協理，偕同白沙屯拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發共同出席，為商品祈福。

酒體部分精選馬祖酒廠坑道窖藏三年的53度陳年高粱，此為中式白酒中最具風味與層次的黃金濃度。開瓶後散發穀物香、蘋果甜與黑胡椒辛香，入口醇厚爽勁，尾韻滑順溫潤，是真正值得珍藏與細品的經典酒款，也是今年市面上唯一採用「53度三年陳高」的媽祖聯名紀念酒款，極具稀有性與珍藏價值。

「白沙屯有求必應紀念酒」每瓶容量600毫升，建議售價2,299元，預購價1,999元，即日起開放全聯及四大超商預購，並將於4月底陸續於馬酒門市與指定酒類專賣店上架販售，數量有限，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

外包裝禮盒以手繪方式，描繪出信徒跟著媽祖徒步進香、保佑平安的意象。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
外包裝禮盒以手繪方式，描繪出信徒跟著媽祖徒步進香、保佑平安的意象。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
白沙屯拱天宮總幹事陳春發（左起）、泰山企業行銷一處副總鈕安澤、拱天宮主委洪文華、泰山企業消費食品事業處協理黃金玲，共同推薦泰山「白沙屯媽祖有求必應馬祖高粱紀念酒」。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
白沙屯拱天宮總幹事陳春發（左起）、泰山企業行銷一處副總鈕安澤、拱天宮主委洪文華、泰山企業消費食品事業處協理黃金玲，共同推薦泰山「白沙屯媽祖有求必應馬祖高粱紀念酒」。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「有求必應」（左）、「腳踏實地」紀念吊飾，以媽祖鑾轎上的金獅作為造型，並以盲盒概念隨機放入酒品禮盒之中。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「有求必應」（左）、「腳踏實地」紀念吊飾，以媽祖鑾轎上的金獅作為造型，並以盲盒概念隨機放入酒品禮盒之中。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新「白沙屯有求必應紀念酒」以24K金絲線描繪媽祖金身，隨瓶附贈鑾轎金獅吊飾。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新「白沙屯有求必應紀念酒」以24K金絲線描繪媽祖金身，隨瓶附贈鑾轎金獅吊飾。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「白沙屯有求必應紀念酒」每瓶容量600毫升，預購價1,999元。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「白沙屯有求必應紀念酒」每瓶容量600毫升，預購價1,999元。圖／泰山企業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白沙屯媽祖 馬祖 黃金

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