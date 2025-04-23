心臟爆擊！100％哆啦A夢即將空降台灣 獨家秘密道具登場

哆啦A夢要來台灣了！2024年7月《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》在香港掀起一股「哆啦旋風」，引起巨大討論與回響，聯合數位文創宣布，此展6月28日重磅登台，於台北華山文創園區東2館4連棟精采呈現。預售票4月28日於udn售票網、Klook開賣。

在哆啦A夢的漫畫中，哆啦A夢總是能從肚子上的四次元口袋中拿出各種新奇有趣、天馬行空卻又實用的「秘密道具」，解救大雄及他的朋友們於困境。這次展覽將解鎖特別的全新秘密道具─「100%朋友召喚鈴」，只要使用「100%朋友召喚鈴」就能將遠在各地的好朋友召喚來身邊。

至於為什麼哆啦A夢會拿出這項道具呢？主辦單位保留伏筆表示，等到6月28日正式開展，期待喜愛哆啦A夢的粉絲們與好朋友一起走進展場，共同揭密是被誰用了「100%朋友召喚鈴」「揪」大家來台北華山見。

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》展區將精心打造「100%微型劇院」，大螢幕獨家放映由日本團隊專為台灣展覽製作的原創短篇動畫；並透過鏡面打造空間延伸感的「無限哆啦A夢世界」，及結合3D光雕投影漫畫單行本的「大雄的互動漫畫閱讀房間」，走進微型劇院彷彿置身在充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事中。

此外，台北首度重現這位天才漫畫家藤子・F・不二雄老師當初埋首創作的復刻工作室，帶領觀眾從老師視角出發，探索簡單流暢的描繪線稿是如何勾勒出活靈活現的經典角色，近距離感受哆啦A夢靈感誕生的瞬間與創作過程。

聯合數位文創表示，本次展覽除了展示多幅複製原畫復刻的黑白、彩色手稿外，還有別出心裁的漫畫單行本封面牆，將漫畫書立體化，精選章節與角色人物躍出紙本就在你身旁。「哆啦A夢的秘密道具空間」更帶著觀眾一腳踏進哆啦A夢四次元口袋中，從時光布到更衣照相機，再從空氣槍到馬竹，帶你一覽哆啦A夢各種有趣的秘密道具。

另一展區集結《大雄與小恐龍》、《大雄在魔界大冒險》、《大雄與鐵人兵團》等10部大長篇系列作品的立體裝置物及精選的巨幅場景牆，讓每位觀展者共同回味經典，重新感受這些感人又精彩的精彩篇章。

●《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》展覽官方粉絲專頁