快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

聽新聞
0:00 / 0:00

心臟爆擊！100％哆啦A夢即將空降台灣 獨家秘密道具登場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》6月來台，藤子・F・不二雄老師復刻工作室首度在台公開。圖／聯合數位文創提供
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》6月來台，藤子・F・不二雄老師復刻工作室首度在台公開。圖／聯合數位文創提供

哆啦A夢要來台灣了！2024年7月《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》在香港掀起一股「哆啦旋風」，引起巨大討論與回響，聯合數位文創宣布，此展6月28日重磅登台，於台北華山文創園區東2館4連棟精采呈現。預售票4月28日於udn售票網、Klook開賣。

在哆啦A夢的漫畫中，哆啦A夢總是能從肚子上的四次元口袋中拿出各種新奇有趣、天馬行空卻又實用的「秘密道具」，解救大雄及他的朋友們於困境。這次展覽將解鎖特別的全新秘密道具─「100%朋友召喚鈴」，只要使用「100%朋友召喚鈴」就能將遠在各地的好朋友召喚來身邊。

至於為什麼哆啦A夢會拿出這項道具呢？主辦單位保留伏筆表示，等到6月28日正式開展，期待喜愛哆啦A夢的粉絲們與好朋友一起走進展場，共同揭密是被誰用了「100%朋友召喚鈴」「揪」大家來台北華山見。

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》展區將精心打造「100%微型劇院」，大螢幕獨家放映由日本團隊專為台灣展覽製作的原創短篇動畫；並透過鏡面打造空間延伸感的「無限哆啦A夢世界」，及結合3D光雕投影漫畫單行本的「大雄的互動漫畫閱讀房間」，走進微型劇院彷彿置身在充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事中。

此外，台北首度重現這位天才漫畫家藤子・F・不二雄老師當初埋首創作的復刻工作室，帶領觀眾從老師視角出發，探索簡單流暢的描繪線稿是如何勾勒出活靈活現的經典角色，近距離感受哆啦A夢靈感誕生的瞬間與創作過程。

聯合數位文創表示，本次展覽除了展示多幅複製原畫復刻的黑白、彩色手稿外，還有別出心裁的漫畫單行本封面牆，將漫畫書立體化，精選章節與角色人物躍出紙本就在你身旁。「哆啦A夢的秘密道具空間」更帶著觀眾一腳踏進哆啦A夢四次元口袋中，從時光布到更衣照相機，再從空氣槍到馬竹，帶你一覽哆啦A夢各種有趣的秘密道具。

另一展區集結《大雄與小恐龍》、《大雄在魔界大冒險》、《大雄與鐵人兵團》等10部大長篇系列作品的立體裝置物及精選的巨幅場景牆，讓每位觀展者共同回味經典，重新感受這些感人又精彩的精彩篇章。

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》展覽官方粉絲專頁

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》6月來台，超過100隻各形各色的立體造型哆啦A夢大舉來台。圖／聯合數位文創提供
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》6月來台，超過100隻各形各色的立體造型哆啦A夢大舉來台。圖／聯合數位文創提供
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》6月來台，圖為珍貴的複製原畫彩色手稿。圖／聯合數位文創提供
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》6月來台，圖為珍貴的複製原畫彩色手稿。圖／聯合數位文創提供

哆啦A夢 文創 朋友

延伸閱讀

今夏最精彩！「100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展」華山重磅登場 超過百隻1:1公仔、5大亮點、展出時間、票價一次看

男肺癌篩檢赫見心臟藏「致命炸彈」 樂生醫師眼尖救命

《跟我ＯＯ就會紅》漫畫改編 漫畫圈也有潛規則？

心臟繞道手術後成蒟蒻男 接受體外震波治療重振雄風

相關新聞

心臟爆擊！100％哆啦A夢即將空降台灣 獨家秘密道具登場

哆啦A夢要來台灣了！2024年7月《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》在香港掀起一股「哆啦旋風」，引起巨大討論與...

星野集團全新品牌「LUCY」！6月2日起預約 打造山居新體驗

日本星野集團正式發布旗下第6個全新品牌「LUCY（璐西）」，預計於2025年春季起在日本各地陸續開幕。這也是繼「虹夕諾雅...

佐登妮絲城堡《法國時光》盛大開展 浸享浪漫法式香頌

連假即將到來，想感受濃濃的法式氛圍不必遠赴歐洲！佐登妮絲（4190）集團宣布即日起至6月1日，全台最大歐式景觀花園城堡-...

唯一53度3年陳高媽祖聯名酒 白沙屯有求必應酒登場

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖進香活動將於5月1日深夜啟程，延續去年造成轟動的「白沙屯媽祖如意紀念酒」，泰山企業於今年再度攜手...

豪華陣容！Kendrick Lamar、小松菜奈合演香奈兒廣告

香奈兒（CHANEL）發布2025春夏眼鏡系列形象廣告，由最新任品牌大使、音樂人Kendrick Lamar，與演員露琵...

簡嫚書、小美、李玉璽掀「大包」潮！三天兩夜袋著走

尺寸與量體比例，一向都是設計的精髓所在。數年前一度流行過小型、迷你、超迷你包款甚至「小廢包」的趨勢已在近年逐漸扭轉，興起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。