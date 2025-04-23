豪華陣容！Kendrick Lamar、小松菜奈合演香奈兒廣告
香奈兒（CHANEL）發布2025春夏眼鏡系列形象廣告，由最新任品牌大使、音樂人Kendrick Lamar，與演員露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、小松菜奈等人共同演繹，透過鏡框彰顯豐沛才華，釋放最勇敢不羈的藝術才能。
大膽創新且富有張力的形象照由 Karim Sadli 掌鏡拍攝，形式靈活跳脫，透過眼鏡的配戴和剪接的節奏，探索如何將眼鏡化為創意的靈魂之窗。一系列經典及新潮鏡框設計的眼鏡，展現香奈兒的雋永風格魅力；每款鏡框皆完美平衡品牌的永恆經典元素及設計美學：注重實用特性同時兼顧外型，致敬復古輪廓，更在不經意間展現毫不費力的時尚感。
參與此次形象廣告拍攝的香奈兒品牌大使，包括葛萊美及普立茲獎得主Kendrick Lamar，無疑是該領域當今的頂尖人物；日本女演員暨香奈兒品牌大使小松菜奈憑藉《渴望》、《沉默》和《餘命 10 年》等電影中的突破性演出聞名；美國演員暨香奈兒多年來的攜手品牌大使瑪格麗特庫利以其近期電影作品《懼裂》廣受好評；來自肯亞的奧斯卡獲獎演員、製片暨《紐約時報》暢銷作家露琵塔尼詠歐，則是與香奈兒合作超過10年並於去年十月正式成為品牌大使，她也是在此系列廣告中首度成為香奈兒形象代言人。
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