豪華陣容！Kendrick Lamar、小松菜奈合演香奈兒廣告

香奈兒（CHANEL）發布2025春夏眼鏡系列形象廣告，由最新任品牌大使、音樂人Kendrick Lamar，與演員露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、小松菜奈等人共同演繹，透過鏡框彰顯豐沛才華，釋放最勇敢不羈的藝術才能。

大膽創新且富有張力的形象照由 Karim Sadli 掌鏡拍攝，形式靈活跳脫，透過眼鏡的配戴和剪接的節奏，探索如何將眼鏡化為創意的靈魂之窗。一系列經典及新潮鏡框設計的眼鏡，展現香奈兒的雋永風格魅力；每款鏡框皆完美平衡品牌的永恆經典元素及設計美學：注重實用特性同時兼顧外型，致敬復古輪廓，更在不經意間展現毫不費力的時尚感。