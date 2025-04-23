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簡嫚書、小美、李玉璽掀「大包」潮！三天兩夜袋著走

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
簡嫚書選擇以GUCCI Softbit手提包穿戴造型。圖／GUCCI提供
簡嫚書選擇以GUCCI Softbit手提包穿戴造型。圖／GUCCI提供

尺寸與量體比例，一向都是設計的精髓所在。數年前一度流行過小型、迷你、超迷你包款甚至「小廢包」的趨勢已在近年逐漸扭轉，興起新一波「大包」風。除了直觀的大容量與好收納特點，更可以顯現女性身軀的相對嬌小，一包在手、小旅行隨時啟程。

GUCCI新款的Softbit便有著鮮明大包輪廓，先前更已為簡嫚書、賈靜雯、楊謹華、蔡詩蕓、邵雨薇、陳意涵、孫芸芸等多位名人配戴。Softbit的大號包款同時具有有鬆弛輪廓、GUCCI經典的馬銜鍊元素，以及選用Brainy Calf頂級小牛皮等多項特色，選料上乘且有貴族感，是即將上位的IT Bag首選。

身為Quiet Luxury指標品牌之一的Brunello Cucinelli則有一款BC Duo包，宛如將摺紙小船放大一樣的簡約輪廓、但將纖細縫線、斜裁組合而成的幾何造型，僅在包款袋口有著小巧的Brunello Cucinelli徽標，不仔細看絕對容易錯過。除大尺寸外，另有迷你、小與中號合計四種尺寸，其中大號的BC Duo確實可當成三天兩夜的女性旅行大包使用，低調舒服；同樣來自義大利的Valextra的Vivi Hobo則有著相當俐落的硬挺輪廓，但側背的包款卻在內側擁有無懈可擊的優雅弧形，並曾被小美林映唯穿戴造型，耐看、不退流行，並有著高辨識度；包款另有Vivi Hobo mini的不同尺寸，並具巧克力、羊絨米、尼亞加拉藍、亞麻等多種顏色。

類似包型的還有一只Burberry的中號Highlands托特包，其尺寸約為38 x 16.5 x 28公分，包款使用了棉、纖維與亞麻為材質，並具皮革Logo與提把，包款表面並有沙色或皂白色格紋，輕鬆入手英式愜意。

然大包並非女性專利，男士則不容錯過一款萬寶龍的Soft系列24/7手提包，包款正面貌似方正的公事包，使用全粒面小牛皮與可拆可調式背帶，內外側都有豐富的收納隔間，翻到背面包款還有兩條肩帶可轉換為雙肩後背包使用，即便搭配上正式西裝也不唐突，並少去了傳統運動後背包的笨拙，添多了歐美商務人士的體面。包款訂價72,500元，並有黑、煙燻藍二色，去年並曾為人氣新星李玉璽所穿戴造型，如果還在找尋一款兼具活力與商務的紳士風大包，不失為從辦公室到周末派對的風格之選。

Brunello Cucinelli BC Duo裸膚色中型托特包，12萬3,700元。圖／Brunello Cucinelli提供
Brunello Cucinelli BC Duo裸膚色中型托特包，12萬3,700元。圖／Brunello Cucinelli提供
無明顯Logo的Brunello Cucinelli「BC Duo包」，是Quiet Luxury風潮的體現。圖／Brunello Cucinelli提供
無明顯Logo的Brunello Cucinelli「BC Duo包」，是Quiet Luxury風潮的體現。圖／Brunello Cucinelli提供
隨身、輕巧的Highlands托特包，適合兩天一夜的短旅行或外出。圖／翻攝自Burberry官方網站
隨身、輕巧的Highlands托特包，適合兩天一夜的短旅行或外出。圖／翻攝自Burberry官方網站
貌似方正嚴肅的萬寶龍Soft系列24/7手提包，有雙肩、手提兩種使用形式。圖／Montblanc提供
貌似方正嚴肅的萬寶龍Soft系列24/7手提包，有雙肩、手提兩種使用形式。圖／Montblanc提供
貌似方正嚴肅的萬寶龍Soft系列24/7手提包，有雙肩、手提兩種使用形式。圖／Montblanc提供
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「小美」林映唯曾以Valextra Vivi Hobo包款展現簡約的質感日常生活。圖／Valextra提供
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Valextra Vivi Hobo 巧克力色肩背包，11萬800元。圖／Valextra提供
Valextra Vivi Hobo 巧克力色肩背包，11萬800元。圖／Valextra提供
Burberry Highlands托特包，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry Highlands托特包，59,000元。圖／Burberry提供
李玉璽先前曾在機場造型中選用萬寶龍的Soft系列24/7手提包，展現大男孩的童趣玩心。圖／翻攝自 IG @ mr.lucy___
李玉璽先前曾在機場造型中選用萬寶龍的Soft系列24/7手提包，展現大男孩的童趣玩心。圖／翻攝自 IG @ mr.lucy___
GUCCI Softbit Large肩背包，11萬5,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Softbit Large肩背包，11萬5,800元。圖／GUCCI提供
萬寶龍Soft系列24/7手提包，共有藍、黑二色，皆為72,500元。圖／Montblanc提供
萬寶龍Soft系列24/7手提包，共有藍、黑二色，皆為72,500元。圖／Montblanc提供
鬆弛輪廓、經典馬銜鍊元素與Brainy Calf頂級小牛皮，是GUCCI新款Softbit包的特色。圖／GUCCI提供
鬆弛輪廓、經典馬銜鍊元素與Brainy Calf頂級小牛皮，是GUCCI新款Softbit包的特色。圖／GUCCI提供

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