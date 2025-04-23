簡嫚書、小美、李玉璽掀「大包」潮！三天兩夜袋著走

尺寸與量體比例，一向都是設計的精髓所在。數年前一度流行過小型、迷你、超迷你包款甚至「小廢包」的趨勢已在近年逐漸扭轉，興起新一波「大包」風。除了直觀的大容量與好收納特點，更可以顯現女性身軀的相對嬌小，一包在手、小旅行隨時啟程。

GUCCI新款的Softbit便有著鮮明大包輪廓，先前更已為簡嫚書、賈靜雯、楊謹華、蔡詩蕓、邵雨薇、陳意涵、孫芸芸等多位名人配戴。Softbit的大號包款同時具有有鬆弛輪廓、GUCCI經典的馬銜鍊元素，以及選用Brainy Calf頂級小牛皮等多項特色，選料上乘且有貴族感，是即將上位的IT Bag首選。

身為Quiet Luxury指標品牌之一的Brunello Cucinelli則有一款BC Duo包，宛如將摺紙小船放大一樣的簡約輪廓、但將纖細縫線、斜裁組合而成的幾何造型，僅在包款袋口有著小巧的Brunello Cucinelli徽標，不仔細看絕對容易錯過。除大尺寸外，另有迷你、小與中號合計四種尺寸，其中大號的BC Duo確實可當成三天兩夜的女性旅行大包使用，低調舒服；同樣來自義大利的Valextra的Vivi Hobo則有著相當俐落的硬挺輪廓，但側背的包款卻在內側擁有無懈可擊的優雅弧形，並曾被小美林映唯穿戴造型，耐看、不退流行，並有著高辨識度；包款另有Vivi Hobo mini的不同尺寸，並具巧克力、羊絨米、尼亞加拉藍、亞麻等多種顏色。

類似包型的還有一只Burberry的中號Highlands托特包，其尺寸約為38 x 16.5 x 28公分，包款使用了棉、纖維與亞麻為材質，並具皮革Logo與提把，包款表面並有沙色或皂白色格紋，輕鬆入手英式愜意。

然大包並非女性專利，男士則不容錯過一款萬寶龍的Soft系列24/7手提包，包款正面貌似方正的公事包，使用全粒面小牛皮與可拆可調式背帶，內外側都有豐富的收納隔間，翻到背面包款還有兩條肩帶可轉換為雙肩後背包使用，即便搭配上正式西裝也不唐突，並少去了傳統運動後背包的笨拙，添多了歐美商務人士的體面。包款訂價72,500元，並有黑、煙燻藍二色，去年並曾為人氣新星李玉璽所穿戴造型，如果還在找尋一款兼具活力與商務的紳士風大包，不失為從辦公室到周末派對的風格之選。