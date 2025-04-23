季節限定紐西蘭新品種紅寶石奇異果上市 嘉義果菜市場搶手

嘉義果菜市場季節限定水果，除本地生產的牛奶果，市場有承銷商銷售貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維他命C含量及售價比一般奇異果高，1盒6顆200元，搶手熱賣。

新品種紅寶石奇異果，除在嘉義果菜市場販售，在全聯、大潤發、COSTCO等超市也限時開賣，陳姓承銷人說，「紅寶石奇異果」3年前引進台灣，當時還未打開知名度，銷售情形不理想，今年奇異果產期，紅寶石奇異果受消費者喜歡。

但有水果攤商說，「紅寶石奇異果」價格較一般奇異果高，消費者嫌貴，銷售不如預期理想；有消費者發現，市面上紅寶石奇異果售價不一，有的1盒6顆200元，有的賣150元，還有超商3顆1盒賣99元。

「農業與食品化學期刊」報導，紅心奇異果富含天然的花青素，維他命C含量更比一般奇異果多，同樣能幫助減重、抗氧化，養顏美容效果加乘、口感也更美味。一般綠色奇異果、黃金奇異果與紅心奇異果，都含有維生素C、葉酸與天然酵素，可以維持肌膚健康，並補足膳食纖維幫助腸胃道維持健康。