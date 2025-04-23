快訊

中捷砍人凶嫌曾當庭下跪念懺悔信 二審改判9年9月

柴犬兄弟精準回答主人所有問題！全程無障礙交流萬人看呆：雙語互通太神

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

季節限定紐西蘭新品種紅寶石奇異果上市 嘉義果菜市場搶手

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維他命C含量及售價比一般奇異果高，搶手熱賣。記者魯永明／攝影
貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維他命C含量及售價比一般奇異果高，搶手熱賣。記者魯永明／攝影

嘉義果菜市場季節限定水果，除本地生產的牛奶果，市場有承銷商銷售貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維他命C含量及售價比一般奇異果高，1盒6顆200元，搶手熱賣。

新品種紅寶石奇異果，除在嘉義果菜市場販售，在全聯、大潤發、COSTCO等超市也限時開賣，陳姓承銷人說，「紅寶石奇異果」3年前引進台灣，當時還未打開知名度，銷售情形不理想，今年奇異果產期，紅寶石奇異果受消費者喜歡。

但有水果攤商說，「紅寶石奇異果」價格較一般奇異果高，消費者嫌貴，銷售不如預期理想；有消費者發現，市面上紅寶石奇異果售價不一，有的1盒6顆200元，有的賣150元，還有超商3顆1盒賣99元。

「農業與食品化學期刊」報導，紅心奇異果富含天然的花青素，維他命C含量更比一般奇異果多，同樣能幫助減重、抗氧化，養顏美容效果加乘、口感也更美味。一般綠色奇異果、黃金奇異果與紅心奇異果，都含有維生素C、葉酸與天然酵素，可以維持肌膚健康，並補足膳食纖維幫助腸胃道維持健康。

紅寶石奇異果又稱「紅心奇異果、寶石紅奇異果」，特色為果心有一圈紅色夢幻色彩，它的甜度更高、酸度低，因帶有淡淡莓果香氣，受女性與孩童喜愛，紅寶石奇異果是改良的品種，原產地紐西蘭，目前只在春季短暫上市，是季節限定奇異果品種。

嘉義果菜市場季節限定水果，承銷商銷售貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維他命C含量及售價比一般奇異果高，搶手熱賣。記者魯永明／攝影
嘉義果菜市場季節限定水果，承銷商銷售貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維他命C含量及售價比一般奇異果高，搶手熱賣。記者魯永明／攝影
貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維他命C含量及售價比一般奇異果高，搶手熱賣。記者魯永明／攝影
貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維他命C含量及售價比一般奇異果高，搶手熱賣。記者魯永明／攝影
貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維他命C含量及售價比一般奇異果高，搶手熱賣。記者魯永明／攝影
貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維他命C含量及售價比一般奇異果高，搶手熱賣。記者魯永明／攝影

售價 嘉義 消費者

延伸閱讀

氣候異常低溫降雨影響 嘉義芒果、荔枝、酪梨陸續傳損失

長榮文苑酒店（嘉義）　匯聚人文藝術，締造雅緻住宿體驗

追思辭世教宗方濟各 嘉義教區主教座堂布置靈堂每天彌撒祈禱

氣候異常重創授粉期 嘉義芒果全淪「空包彈」無法收成

相關新聞

季節限定紐西蘭新品種紅寶石奇異果上市 嘉義果菜市場搶手

嘉義果菜市場季節限定水果，除本地生產的牛奶果，市場有承銷商銷售貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維...

LINE盜用狂增8成！3大詐騙陷阱、2招破解手法快筆記

詐騙手法層出不窮，過一陣子還會變形又捲土重來。LINE近期觀察發現，3月份用戶因帳號被盜聯絡客服的件數，較2月同期增加高...

全台搶吃！麥當勞厚鬆餅堡回歸 網怨「預約訂餐」失效

今（23日）是麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」回歸首日，不僅眾多門市早上6點就出現排隊人潮，社群媒體也被洗版，...

漲價前快買！惠而浦8合1微波爐、GE咖啡機攻新世代廚房

受到美國關稅政策調整影響，美系家電首當其衝，近期如果有購買計劃，可得看準促銷時機趕快下手。

林心如「一棟房子加裝潢」上身 站台MIKIMOTO珠寶展

「緞帶」一直是珠寶品牌MIKIMOTO多年來重要的創作主題。今（4月23）日起於MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店...

麥當勞鬆餅堡開賣「粉絲4點來排隊」 學生商圈人最多

去年引起全台排隊搶購熱潮的麥當勞人氣早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，自即日起重新回歸，許多麥當勞門口在清晨就出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。