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少女必備十大熱門德訓鞋品牌！adidas、PUMA都參戰

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翻攝官網／GUBAN、FB／adidas Originals TW、FB／PUMA
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你知道嗎？風靡全球、時尚潮人不可錯過的「德訓鞋」（German Army Trainer，簡稱GAT），早在1936年就驚豔亮相！它的原型來自美國田徑三冠王Jesse Owens穿於柏林奧運的鞋款，二戰期間因具備高機能設計，被德國軍隊當作室內訓練鞋使用而得名。

冷戰後，德訓鞋大量流入二手與古著市場，1990年代又被「德訓鞋始祖」Maison Margiela挖掘重塑，推出知名代表作Replica系列，在時裝週展露頭角，帶起歷久不衰的T字頭德訓鞋風潮。

從運動界、軍事重地、伸展台一路紅到街頭，簡約百搭的德訓鞋永不退燒，不僅成為潮流經典標誌，更是征服MZ世代年輕人的復古風鞋款之一。網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點時下最熱門的十個德訓鞋品牌，並介紹當紅款式與搭配元素，讓你找到命定的那雙愛鞋！

No.10 FILA

翻攝官網／FILA

來自義大利的運動時尚老牌FILA，這幾年在年輕市場表現十分亮眼，帶起了一波老爹鞋潮流。品牌推出的德訓鞋款「Emblem」，將復古軍訓輪廓結合義式高雅時尚，重現德訓鞋經典T-Toe設計，在流線型的鞋款中稍微添入一點圓潤，打造出一雙甜感十足、率性可愛的潮流單品。

這款鞋採用低筒鞋身設計，完整顯露踝處，可達到修飾腳型的效果，柔軟的皮革材質讓足部備感舒適。適合混搭當今流行的細節配件：珍珠吊飾、絲緞蝴蝶結、透膚蕾絲襪等，就能打造出甜而不膩、帥得很溫柔的新款運動甜妹look。

No.9 Veja

翻攝FB／Getchi Taiwan

Veja首款鞋款Volley於2005年推出，靈感來自70年代巴西排球鞋，結合功能性與街頭簡約風，開啟品牌永續之路。沉寂多年後，Volley於2024年捲土重來，搭上德訓鞋熱潮，以有機皮革、有機棉與亞馬遜橡膠等環保材質重現經典，掀起一波屬於Veja老粉與新人瘋搶入手的熱浪。

延續原始設計，保留品牌本身V字樣LOGO特色，Volley以輕盈透氣的有機棉帆布搭配同色系麂皮鞋頭，構成德訓鞋經典的T字剪裁，穿上瞬間有種「回到80年代放學後的體育館」的復古情懷。鞋型簡約好搭配，無論你想自己用任何當季流行元素點綴，都能為當天的OOTD加分不少，營造出法式甜感與極簡日常的完美調和。

No.8 KILLWINNER

翻攝官網／Killwinner台灣總代理 - GUBAN

潮流中性品牌KILLWINNER將德軍訓練鞋（GAT）注入暗黑少女靈魂，以霧霾灰、黑武士、紅絲絨、鏡面銀等高辨識色系，搭配「張員瑛同款」話題加持，成功在清一色GAT白鞋市場中突圍，成為MZ世代在Threads上熱搜的「求連結」爆款單品。

這款鞋型以粗獷線條、厚實鞋舌與明顯外縫線見長，搭配飛行員外套、翻蓋罩衫與金屬飾品，放進蕾絲、芭蕾風元素，瞬間轉化為甜辣純欲風穿搭關鍵。用白色、黑色緞帶替代鞋帶，或用銀鏈與珠飾打造未來感，搭配低腰百褶裙與蕾絲上衣亮相，是KILLWINNER粉絲的搶鏡穿搭訣竅，翻轉軍風不能性感的刻板印象。

No.7 Converse

翻攝FB／Converse Taiwan

RUN STAR TRAINER是Converse對德訓鞋元素的前衛重塑，既保留了經典輪廓，也注入了當代街頭能量。延續經典T視覺與簡潔線條，加入未來感厚底、立體大底弧度與可拆鞋舌結構，將復古訓練精神重新打磨成前衛單品，成為當今最具「城市機能混血風」的話題鞋款。

奶白、灰綠、深藍等帶點復古灰調的配色，特別適合玩撞風搭配，2025年春天可盡情穿上清新色系鞋款，充滿元氣的配色，時尚又舒適。喜歡甜辣風的女孩可在頭上、手腕、襪子等細節處放上細緞帶，或穿上透膚蕾絲襪與珍珠腳鍊，把運動鞋搭出甜中帶著個性的微奢質感。

No.6 PROJEXT

翻攝FB／Projext & Co. Taiwan

PROJEXT把德訓鞋重新定義，透過創新材質與高機能設計，打造兩雙不同風格的代表作：All Faith全皮款與Papier GT和紙飛織款。兩者同樣保有經典德訓的俐落線條與T-Toe鞋頭，All Faith 採用獨家「彈力環保再生皮革」，具備防潑水功能，內裡以吸濕排汗力優異的和紙材質包覆，穿一整天都能維持乾爽舒適。搭配天然橡膠大底與止滑紋理，不只外型出眾，更能步伐穩定。

另一雙Papier GT則是玩翻科技機能的未來派代表，採用日本ITOITEX專利「和紙紗線飛織」技術，親膚、透氣、包覆力強，彷彿第二層肌膚，可直接機洗、超快乾，真正貼合城市節奏。

No.5 Robinlo

翻攝官網／Robinlo

來自台灣的時尚女鞋品牌Robinlo，把德訓鞋「軟化」得恰到好處，沒有了強勢的軍風，反而多了份「散步在林蔭大道」的浪漫氛圍，是甜美派女孩日常穿搭必收款。

Robinlo將德訓鞋玩出法式優雅與都會感性，多以柔色皮革與透氣麂皮拼接為主，石灰白、奶茶杏、月光銀等夢幻色系特別搶眼，專為亞洲女孩腳型打造，也有真皮款可以選擇。搭配蕾絲襪、緞帶吊帶裙，或在鞋帶上綁上小珍珠裝飾，讓鞋子本身成為整體造型的亮點，詮釋日常OL與巴黎甜心的混合體。

No.4 Onitsuka Tiger

翻攝官網／Onitsuka Tiger

2024年末，Onitsuka Tiger跟上軍風時尚，打造年度最時髦的德訓鞋款「TOKUTEN」。靈感來自1980年代的室內運動鞋，融合復古與現代，​鞋面設計簡約，纖長鞋型搭配品牌經典虎爪紋，結合T字鞋頭與杯型結構，展現獨特流線風格，在日本首波推出時造成搶購一空的風潮。

TOKUTEN配備OrthoLite緩衝鞋墊，提供舒適的穿著體驗，​時尚KOL「跳舞妖精」郁欣Ivy穿上大學T與緞面裙，展現出青春輕甜風；或用黑色短洋裝搭上奶茶色德訓鞋，加上蝴蝶結編髮，搖身一變成純欲Balletcore風，日常休閒、情侶約會都非常適合。

No.3 east pacific trade（ept）

翻攝官網／east pacific trade（ept）

來自韓國首爾的品牌east pacific trade（ept）設計風格主打簡約休閒，以乾淨線條與高質感用料著稱，展現鮮明的色彩對比。Santos德訓鞋在復刻軍訓輪廓的基礎上，去除過多裝飾，選用頂級皮革與柔霧麂皮製作，鞋身線條俐落、鞋底微翹，搭配厚實大底結構感十足。

這款鞋也是許多韓國模特兒與網紅的愛用款，想增添自我風格，可將鞋帶換成細緞帶蝴蝶結，或選用高明度色彩的特殊色鞋帶，配上長襪、oversize西裝外套，變身電視劇中的時尚主角。

No.2 PUMA

翻攝FB／PUMA

韓國女團BLACKPINK的Rosé掀起PUMA Palermo德訓鞋熱潮！保留經典流線鞋身與薄底設計，呈現復古休閒風格，基本白色皮革搭配灰色麂皮，​鞋側的PUMA標誌和橡膠鞋底，還有多款鮮明配色，雖然原本不是正統軍訓鞋出身，卻憑藉輪廓與絨面皮革細節，在街拍中搶眼出圈。

喜歡這款鞋的少女，可搭配珍珠或絲質緞帶飾品，打造「運動甜妹」新美學；穿上翻蓋小外套、蕾絲紗裙，層層堆疊的裙襬將柔美與酷玩碰撞出「在逃公主」的堅毅美感。韓國人氣女團IVE全員曾穿上Palermo初戀馬卡龍色，穿搭校園青春風格；2025年情人節期間，台灣知名藝人王淨、瘦子E.SO穿上翻蓋設計的元祖黑、奶霜白兩色，讓時尚更添獨特態度。

No.1 adidas

翻攝FB／adidas Originals TW

Samba絕對是adidas最經典的德訓鞋代表！最早誕生於1950年代，由創辦人Adi Dassler為冰上比賽足球員設計，靈感源自「在冰上跳森巴」的靈巧步伐，經典T字鞋頭設計、燙金Logo、鋸齒狀三條線與褐色焦糖橡膠大底，復古味十足又不落俗套，一路從足球場紅到龐克、雷鬼樂迷，再席捲歐美潮人圈。

中性色調可鹽可甜、超級百搭，想讓德訓鞋更有女人味？綁上一條緞帶取代鞋帶，或用蕾絲邊襪玩撞風格，配上珍珠耳環或綁帶緞帶上衣，能完美平衡隨性與優雅，混出街頭X少女的反差萌；搭配翻蓋短版小包和長裙更有Y2K味，添加銀色科技元素還能晉升Y3K！BLACKPINK的Jennie、NewJeans的Haerin都曾被拍到穿著Samba。

另外，BW Army、Sambae、Gazelle、SL72等也是adidas熱門德訓鞋款，許多明星、網紅們更把它們當日常最愛穿搭，展現不同的吸睛風格，趕緊挑選一雙適合你的德訓鞋收藏起來吧！

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年4月8日至2025年4月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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