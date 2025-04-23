星野集團推全新品牌「LUCY」 打造撼動心靈的山岳旅宿體驗

日本星野集團正式發布旗下第六個全新品牌「LUCY（璐西）」，預計自2025年春季起於日本各地陸續展開營運。繼「虹夕諾雅」、「RISONARE」、「界」、「OMO」、「BEB」後，星野集團再次拓展品牌版圖，推出以「撼動心靈的山岳飯店」為核心理念的「LUCY」。

「LUCY」致力於打造人人皆可輕鬆體驗的山岳旅行體驗，讓旅客在能感受壯麗的自然景致、滿天繁星，以及與山林動植物的不期而遇的山岳體驗中，感受大自然的真摯魅力。星野集團期望透過這一嶄新品牌，重新定義山岳旅遊，並實現「讓山成為所有人的旅行目的地」的願景。

日本向來以文化觀光聞名於世，吸引大量來自全球的旅客。隨著訪日外國遊客市場逐年擴大，約四分之三的觀光行程集中在東京、大阪、京都、北海道與福岡等主要城市。然而，擁有35座國立公園的日本，蘊藏著豐富的自然資源，近年來正積極推動「自然觀光」，以拓展更廣闊的旅遊版圖。日本環境省自2016年起推動「國立公園滿喫計畫」，致力於強化自然景區的設施與服務。

其中，「山岳觀光」結合日本獨特的山岳信仰、四季風光與深厚的登山文化，已成為自然旅遊中的一大亮點。目前全日本擁有361間山屋，構築出成熟的登山住宿網絡。星野集團即將推出的新品牌「LUCY」，將以提升山屋的舒適度與體驗為目標，開創一個全新面貌的山岳旅宿選項。

LUCY品牌的首間設施「LUCY 尾瀨鳩待 by 星野集團」將於2025年9月1日盛大開幕，2025年6月2日開放預約，選址於日本群馬縣片品村、尾瀨國立公園的入口「鳩待峠」。地點緊鄰登山口，對於計劃深入探索尾瀨自然步道的旅客而言，無疑是理想的住宿據點。在健行當天，更可將不必要的行李寄放在LUCY，以輕便的姿態出發，即使是初次挑戰尾瀨健行，也能輕鬆盡情享受。