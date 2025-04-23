快訊

中捷砍人凶嫌曾當庭下跪念懺悔信 二審改判9年9月

柴犬兄弟精準回答主人所有問題！全程無障礙交流萬人看呆：雙語互通太神

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

全台搶吃！麥當勞厚鬆餅堡回歸 網怨「預約訂餐」失效

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
去年創下5天完售紀錄的麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」，自4月23日回歸登場。圖／麥當勞提供
去年創下5天完售紀錄的麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」，自4月23日回歸登場。圖／麥當勞提供

今（23日）是麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」回歸首日，不僅眾多門市早上6點就出現排隊人潮，社群媒體也被洗版，有網友歡呼「麥當勞鬆餅堡終於換我吃到了」、「今天早上7點30打去問都還有貨」，但也有網友抱怨，「對於今年麥當勞的厚鬆餅堡不能提前預約取餐，覺得不開心」。

台灣麥當勞去年11月13日引進日本、韓國都有賣的麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」，創下5天完售紀錄，不少分店開賣3小時就完售當日備貨量，民眾等待時間至少30分鐘起跳，讓更多民眾隔天天還沒亮就去排隊，堪稱「厚鬆餅堡之亂」。

不過去年有民眾使用「免排隊神招」——歡樂送APP「預約訂餐」，不用排隊就能搶到厚鬆餅堡，但今年卻發現這一招行不通了。有網友在Threads附上截圖表示，「謝謝，早餐吃不到鬆餅堡了」，更有網友抱怨「提早點餐、約時間取餐，不是可以很有效率的時間控制嘛」，「畢竟大家都是有時間壓力的社畜」。

台灣麥當勞的早餐時段通常從清晨5點開始，供應至上午10點半為止。不過，實際供應狀況可能依據各地門市而異，有些門市可能不提供早餐，或僅販售部分品項。想搶購「厚鬆餅堡」，民眾可以親自到現場入店購買，在有提供「得來速」服務的分店，免下車也買得到。想要免排隊，目前建議使用麥當勞的「歡樂送」外送服務。

有網友分享截圖，指出歡樂送APP「預約訂餐」無法使用。圖／摘自Threads
有網友分享截圖，指出歡樂送APP「預約訂餐」無法使用。圖／摘自Threads
網友抱怨今年麥當勞的厚鬆餅堡不能提前預約取餐。圖／摘自Threads
網友抱怨今年麥當勞的厚鬆餅堡不能提前預約取餐。圖／摘自Threads

厚鬆餅堡 早餐 麥當勞

延伸閱讀

麥當勞鬆餅堡開賣「粉絲4點來排隊」 學生商圈人最多

疑大陸客自攜啤酒到麥當勞！後續1舉動惹議 港女貼圖公審反挨轟

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇，外帶更便利

「日本麥當勞聯名吉伊卡哇」推8款限定玩具！兒童餐隨機附，還有單獨預購時間1次看

相關新聞

季節限定紐西蘭新品種紅寶石奇異果上市 嘉義果菜市場搶手

嘉義果菜市場季節限定水果，除本地生產的牛奶果，市場有承銷商銷售貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維...

LINE盜用狂增8成！3大詐騙陷阱、2招破解手法快筆記

詐騙手法層出不窮，過一陣子還會變形又捲土重來。LINE近期觀察發現，3月份用戶因帳號被盜聯絡客服的件數，較2月同期增加高...

全台搶吃！麥當勞厚鬆餅堡回歸 網怨「預約訂餐」失效

今（23日）是麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」回歸首日，不僅眾多門市早上6點就出現排隊人潮，社群媒體也被洗版，...

漲價前快買！惠而浦8合1微波爐、GE咖啡機攻新世代廚房

受到美國關稅政策調整影響，美系家電首當其衝，近期如果有購買計劃，可得看準促銷時機趕快下手。

林心如「一棟房子加裝潢」上身 站台MIKIMOTO珠寶展

「緞帶」一直是珠寶品牌MIKIMOTO多年來重要的創作主題。今（4月23）日起於MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店...

麥當勞鬆餅堡開賣「粉絲4點來排隊」 學生商圈人最多

去年引起全台排隊搶購熱潮的麥當勞人氣早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，自即日起重新回歸，許多麥當勞門口在清晨就出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。