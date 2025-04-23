全台搶吃！麥當勞厚鬆餅堡回歸 網怨「預約訂餐」失效

今（23日）是麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」回歸首日，不僅眾多門市早上6點就出現排隊人潮，社群媒體也被洗版，有網友歡呼「麥當勞鬆餅堡終於換我吃到了」、「今天早上7點30打去問都還有貨」，但也有網友抱怨，「對於今年麥當勞的厚鬆餅堡不能提前預約取餐，覺得不開心」。

台灣麥當勞去年11月13日引進日本、韓國都有賣的麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」，創下5天完售紀錄，不少分店開賣3小時就完售當日備貨量，民眾等待時間至少30分鐘起跳，讓更多民眾隔天天還沒亮就去排隊，堪稱「厚鬆餅堡之亂」。

不過去年有民眾使用「免排隊神招」——歡樂送APP「預約訂餐」，不用排隊就能搶到厚鬆餅堡，但今年卻發現這一招行不通了。有網友在Threads附上截圖表示，「謝謝，早餐吃不到鬆餅堡了」，更有網友抱怨「提早點餐、約時間取餐，不是可以很有效率的時間控制嘛」，「畢竟大家都是有時間壓力的社畜」。

台灣麥當勞的早餐時段通常從清晨5點開始，供應至上午10點半為止。不過，實際供應狀況可能依據各地門市而異，有些門市可能不提供早餐，或僅販售部分品項。想搶購「厚鬆餅堡」，民眾可以親自到現場入店購買，在有提供「得來速」服務的分店，免下車也買得到。想要免排隊，目前建議使用麥當勞的「歡樂送」外送服務。