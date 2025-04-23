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漲價前快買！惠而浦8合1微波爐、GE咖啡機攻新世代廚房

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
美國GE奇異小家電首度登台，首款全自動義式精品咖啡機極致登場。圖／創興實業提供
美國GE奇異小家電首度登台，首款全自動義式精品咖啡機極致登場。圖／創興實業提供

受到美國關稅政策調整影響，美系家電首當其衝，近期如果有購買計劃，可得看準促銷時機趕快下手。

惠而浦搶攻年輕族群市場，近期推出全新「COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐」，整合蒸氣、烘焙、燒烤、微波、氣炸、舒肥、燉煮、快速烹調等8大功能，並搭載3合1同步烹調技術，可分層同時進行不同功能，有效節省時間與廚房空間。推出「大地棕」與「雲霧白」雙色設計，開賣前即於募資平台熱銷逾700萬元，顯示民眾對美型、多工機種的強烈需求。

新機內腔採不鏽鋼無塗層，除氣炸籃外，配件皆可微波；上下火獨立控溫設計提升料理精準度。搭載惠而浦獨家Zen Inverter變頻技術，有效節能最高30%，顛覆多功能機耗電印象。大地棕32L售價31,900元、雲霧白26L售價24,900元，即日起至8月31日購買即贈22公分Le Creuset瓷器義麵盤。

台灣惠而浦總經理黃惠珍表示，觀察到年輕族群對家電外型的注重，首度推出多彩外觀機種，搭配複合功能，滿足消費者對家電產品全方面的需求。針對關稅政策的變動，她也指出，全球原物料價格持續上漲，製造成本約增加3～5%，且目前製造零件多從國外進口，關稅變化將可能增加更多製造成本，最快下半年可能會有10％左右的漲幅。​

美國GE奇異小家電首度登台，推出全新Profile全自動義式咖啡機，主打45秒極速沖煮與20Bar高壓萃取，實現快速且風味層次豐富的咖啡體驗。搭載5段研磨粗細調節與可調式蒸氣奶泡棒，無論Espresso、美式、拿鐵或卡布奇諾，都能輕鬆調整研磨與奶泡細緻度，實現個人化風味。

另一特色則是18公分超窄機身，搭配高級黑外觀與LED燈環，更容易融入時尚居家空間。內建185g密封豆槽保鮮設計、高低可調出水口設計與大容量可拆式水箱，操作彈性高。搭載自動清潔系統、可拆卸沖煮組件與除垢提醒，提升日常保養便利性。GE Profile全自動義式咖啡機目前已上線嘖嘖募資平台，即日起至4月30日止限時早鳥價17,900元，讓咖啡愛好者以優惠價格入手專業級沖煮體驗。

上下火獨立溫控，觸控＋旋鈕方便調整。記者黃筱晴／攝影
上下火獨立溫控，觸控＋旋鈕方便調整。記者黃筱晴／攝影
COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐，推出「大地棕」與「雲霧白」2種容量、外觀選擇，還未正式上市就在募資預購熱銷700萬。圖／台灣惠而浦提供
COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐，推出「大地棕」與「雲霧白」2種容量、外觀選擇，還未正式上市就在募資預購熱銷700萬。圖／台灣惠而浦提供
透過COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐，在家中也能輕鬆煮出餐廳菜餚。圖／台灣惠而浦提供
透過COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐，在家中也能輕鬆煮出餐廳菜餚。圖／台灣惠而浦提供

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