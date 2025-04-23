林心如「一棟房子加裝潢」上身 站台MIKIMOTO珠寶展

「緞帶」一直是珠寶品牌MIKIMOTO多年來重要的創作主題。今（4月23）日起於MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店展出的全新《The Bows》頂級珠寶展，各種饒富藝術性與配戴感的珠寶傑作，透過精湛金工技藝與當代設計語彙，演繹柔美與優雅的靈動緞帶。女星林心如更以一襲俐落褲裝搭配緞帶造型南洋珍珠鑽石項鍊與耳環出席開幕活動，展現高雅自信魅力。

林心如身上項鍊是全場單價最高的珠寶，對稱優雅的鑽石緞帶與漸層大小的Akoya珍珠串鍊、輕盈的線條沿著頸部蜿蜒而下，讓人聚焦胸前整齊有致的蝴蝶結和白色南洋珍珠。蝴蝶結造型雅緻，讓人想起品牌以大和美學打造過的經典裝飾藝術時期作品，而這枚直徑達18.60毫米的碩大白色南洋珍珠，更是擁有難得一見的純粹渾圓形體；中央吊墜部分還可拆卸作為胸針單獨配戴。

戴上這樣優雅的珠寶項鍊和耳環，林心如笑說這可是「一棟房子加裝潢。」經常出席活動需要配戴珠寶的她分享經驗，在穿搭時要能凸顯珠寶的設計，都會選擇顏色、設計都簡單不花俏的服裝，像這次穿著的黑色褲裝，就很俐落有個性，還帶帥氣。蝴蝶結一直被認為是很女性化的裝飾，林心如笑說自己喜歡一切可愛的東西，「蝴蝶結降低了珠寶高不可攀的感覺，更為平易近人！」比起貴重的設計，林心如偏好平常也能配戴身上的珠寶，像她就為自己和婆婆媽媽都添購過經典的珍珠串鍊。這次身上最喜歡的也是輕巧好搭配的戒指，「因為它不用住在保險箱！」

織品一直是MIKIMOTO非常擅長的設計主題，其中優雅的緞帶以及以緞帶圍繞而成的蝴蝶結更是品牌自創立以來最為擅長的。新作以圓潤光澤的珍珠結合拋光切面的璀璨鑽石，搭配瑰麗的彩色寶石，創造出既永恆雋永又能體現時代美學的逸品。例如在頸部兩側點綴15、17克拉丹泉石的珍珠穿戴型珠寶，緞帶部分從丹泉石以緊密結構起始，逐漸向中央延展，富有韻律的層次讓人想請層層堆疊的宮廷服裝風格，鏤空蝴蝶結點綴切面鑽石，與珍珠形成對比；近看可見剔透丹泉石的鑲座上有幾何組成花瓣的圖案，是品牌著名的穿透式技法浮雕鑲嵌。

另一款也運用了丹泉石的項鍊則是採用領片式的設計，是以一款1933年的骨董作品為靈感發想，38.72克拉丹泉石採用蛋面切割、色澤更顯濃郁，寬版的緞帶纏繞成飽滿的蝴蝶結，下面垂墜一排漸層大小的水滴形藍寶石，配上貴氣又典雅的5排Akoya珍珠串，緞帶造型部分還能拆下作為胸針配戴。華麗的海藍寶石珍珠鑽石項鍊，則是採用平均尺寸更大、色澤更冷調的白色南洋珍珠，以多層纖細緞帶組成的蝴蝶結營造出視覺份量感，與下方64克拉的海藍寶石形成視覺上的和諧對比。

除了結合彩色寶石的設計，其中一套猶如彼得潘領的珍珠鑽石蕾絲項鍊和耳環，則是展現品牌最擅長的珍珠編織工藝：項鍊精算珍珠與鑽石的大小和擺放位置，穿插編織這些立體的寶石成為一片能貼和頸部曲線的平面織品，除了切面的鑽石與圓潤的珍珠形成對比，也巧妙運用明亮市切割圓鑽和古典的玫瑰切割營造出火度的對比，流光典雅細膩。許多人心目中最奢華貴氣的金色南洋珍珠，則以纖細柔軟的緞帶環繞成圈。搭配會隨身姿靈動搖曳的柔軟蝴蝶結。