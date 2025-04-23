麥當勞鬆餅堡開賣「粉絲4點來排隊」 學生商圈人最多

去年引起全台排隊搶購熱潮的麥當勞人氣早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，自即日起重新回歸，許多麥當勞門口在清晨就出現排隊人潮。麥當勞也透露，多間餐廳更是在凌晨4、5點就出現排隊人潮，尤其以學生商圈內的分店居多。

麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」使用厚實的楓糖風味鬆餅搭配鹹香的豬肉片、太陽蛋等食材，帶來鹹甜交錯的層次滋味，是許多民眾赴日旅遊的必吃早餐。此次重新回歸，包含有「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」及「豬肉厚鬆餅堡」三款產品，單點售價各位79、71、69元，亦可搭配套餐。

「厚鬆餅堡」去年11月在台開賣後，立刻引起全台熱潮，70萬顆在短短數天就銷售一空，許多消費者在清晨4、5點就至門口排隊，甚至網友們也在社群即時更新各店的販售狀況。根據記者直擊，本次回歸首日，多間位於台北市商圈的門市在開店前就出現排隊潮，麥當勞也透露，多間位於學生商圈內的餐廳，甚至在凌晨4、5點就出現排隊人潮；另外隨著早上七點的上班高峰期，多間餐廳的得來速同樣出現等候車潮。此次共計全台備貨230萬顆，售完為止。