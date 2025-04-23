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直擊！麥當勞「厚鬆餅堡」開賣 早上6點就見排隊人龍
去年引起全台排隊搶購熱潮的麥當勞人氣早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，自即日起於早餐時段限時回歸，並且標榜備貨量為去年的3倍。開賣首日在尚未開店之前，多間分店就可見到排隊等候的十餘名顧客，顯現厚鬆餅堡的強大人氣。
麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」的最大特色就是使用厚實的楓糖風味鬆餅搭配鹹香的豬肉片、太陽蛋等食材，帶來鹹甜交錯的層次滋味，是許多民眾赴日旅遊的必吃早餐。去年11月在台開賣後，立刻引起全台搶購熱潮，短短數天就銷售一空，甚至有消費者早上四、五點就到店門口排隊。
麥當勞自即日起再度推出厚鬆餅堡系列，包含有「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」及「豬肉厚鬆餅堡」三款產品，單點售價各位79、71、69元，僅限早餐時段販售。回歸開賣首日，多間麥當勞在早上6點開始營業之前，就已經出現排隊等候的人龍。一名消費者表示，自己去年沒有買到，因此本次提早前來購買。麥當勞也表示，本次全台共計準備230萬份，為去年的3倍。
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