直擊！麥當勞「厚鬆餅堡」開賣 早上6點就見排隊人龍

去年引起全台排隊搶購熱潮的麥當勞人氣早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，自即日起於早餐時段限時回歸，並且標榜備貨量為去年的3倍。開賣首日在尚未開店之前，多間分店就可見到排隊等候的十餘名顧客，顯現厚鬆餅堡的強大人氣。

麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」的最大特色就是使用厚實的楓糖風味鬆餅搭配鹹香的豬肉片、太陽蛋等食材，帶來鹹甜交錯的層次滋味，是許多民眾赴日旅遊的必吃早餐。去年11月在台開賣後，立刻引起全台搶購熱潮，短短數天就銷售一空，甚至有消費者早上四、五點就到店門口排隊。