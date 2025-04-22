地球日為生態祈光 宗博館匯聚10宗教代表共啟永續心願

4月22日世界地球日，位於新北市永和區的世界宗教博物館，邀請10位不同宗教代表齊聚一堂，為地球祈福，並共同發表生態守護聯合宣言，以信仰點亮希望，以靈性擁抱生態，一起當地球生態守護者；同時舉辦「光在萬物特展」開幕儀式，邀請觀眾透過覺知，深刻理解萬物共生共榮、相依共存的真諦。

世界宗教博物館自2001年創立以來，本著創辦人心道法師「尊重、包容、博愛」核心精神，24年來，已成為台灣各宗教和平對話、溝通交流的平台；在氣候變遷及生態危機的威脅下，信仰的光芒是否能照亮人心與大地？今年世界地球日特地舉辦「宗教祈福暨光在萬物特展開幕」活動。

世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師表示，心道法師近年積極推動「靈性生態」理念，為地球平安，正在山上帶領四眾弟子進行21天〈大悲咒〉閉關；宗博館則邀約各宗教代表為生態祈福，以不同形式期盼喚起更多人的心靈覺醒，企盼做到「尊重物種存在的價值，包容彼此生存的空間，共同成就分享的世界」，與萬物共好。

以守護生態為職志的天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日蒙主恩召，與教宗曾在梵蒂岡會晤的心道法師，第一時間指示為教宗點燈，並表示他一生對世人的慈悲大愛，對各個國家、社會、宗教的關心是慈悲圓滿的，心道法師不捨聖者離去，接下來要承繼這份愛地球、愛和平的職志與愛心，與各宗教共同守護地球生態。22日活動開始前，與會者也共同為這位宗教領袖默禱1分鐘，表達追思之意。

這場跨宗教的祈福儀式，不只是形式性的聚會，也為同步開展的「光在萬物」特展揭開神聖序幕。台北清真寺教長趙錫麟、靈鷲山佛教教團代表大康法師、中華民國一貫道總會理事長簡清華、天主教榮休劉丹桂主教、中華天帝教總會樞機使者蔡光思、原住民阿美族祭司巴奈．母路（Panay Mulu）、耶穌基督後期聖徒教會會長楊世寜長老、中華道教總會秘書長張肇珩、台灣聖公會牧師林立峯、台灣基督東正教會神父李亮，一一祈福與讚頌，現場也來了許多錫克教徒，彼此語言不同，信仰不同，但聲聲指向同一份對地球未來的關切。

與宗教祈福同步舉行的「光在萬物」特展，是繼2022年「生死晝夜」、2023年「山海天人」後，以「光」為核心，帶領觀眾從科學的可見光感知，走向深層的宇宙隱喻，並最終回歸「萬物一體」的靈性體悟。

此次展覽首度打破館內特展區的既有分野，融合原本的兩大特展室，構築風格迥異的6大展區空間，以沉浸式體驗，創造出感知與情感並行的參觀動線。觀眾不僅能欣賞4件館方珍貴的典藏文物，更可在互動裝置中，從光的流動看見自身與自然的共振。

4件館藏錯落於6大展區：從「光之繭」揚起序曲，由展覽主視覺發展出的造型，象徵起源，沈靜自身，破繭而出，隨著光進入展覽，開啟對話。「覺醒之光展區」藉著寓意簡樸、和平與自然共生精神的「館藏聖方濟像」，喚醒內在潛藏的光，重新認識與宇宙本源的連結。「創世之光展區」透過具象化真理與光明的「館藏梵天石像」，溯源宇宙的起始，觀眾得以窺見萬物皆源自同一無形能量之源的真義。

「無我之光展區」跟隨「館藏勝樂金剛曼荼羅」的幾何結構與色彩秩序，超越表象的自我，接觸那份純粹、無執的內在意識。「萬物之光展區」由展現慈悲守護之力的「館藏毘濕奴石像」，展現生命之間能量的流動與相互依存，超越形相的「無光之光」。「光之救贖展區」透過互動裝置，理解萬物一體、相互共生的真諦，並以更加謙卑、更加連結的姿態，面對自己、他人與整個宇宙。